O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă

Peste doar câteva zile se împlinesc 114 ani de când s-a scufundat Titanicul în Oceanul Atlantic. În curând, va fi scoasă la licitație o pernă de scaun care a fost parte a unei bărci de salvare de pe celebrul pachebot britanic. Iată la ce preț colosal se așteaptă să se vândă acest obiect.

În noaptea de 14 spre 15 aprilie 1913 o tragedie de proporții avea să aibă loc în largul Oceanului Atlantic. Pachebotul britanic Titanic a intrat în coliziune cu un aisberg, în jurul orei 23:40. Pachebotul, aflat în călătoria sa inaugurală de la Southampton la New York, avea să se scufunde la aproape 2 ore și jumătate de la incident.

Sursă foto: NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island

Obiectul va fi scos la licitație

O pernă de scaun de pe una dintre bărcile de salvare de pe Titanic se așteaptă să se vândă cu până la 180.000 de lire sterline atunci când va fi scoasă la licitație. Perna vine cu placa originală de salvare a Titanicului, sub forma unui burger White Star. Aceasta va fi pusă în vânzare la Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire, pe 18 aprilie 2026, notează BBC.

Fabricată din pânză, perna a fost luată de pe una dintre cele 13 bărci de salvare ale navei care au adus supraviețuitorii la nava de salvare SS Carpathia. Licitatorul Andrew Aldridge a declarat: „Este cu adevărat o oportunitate unică în viață pentru un muzeu sau un colecționar”.

„Este fără precedent să oferim la licitație un obiect provenit în întregime dintr-o barcă de salvare de pe Titanic. Obiectul poate fi identificat pe o fotografie de epocă a bărcii de salvare 2 de pe Titanic”, a adăugat Aldridge.

Potrivit lui Aldridge, Matthews a fost atât de supărat de ceea ce i se întâmplase prietenului său încât a cumpărat perna când a fost scoasă la vânzare pentru prima dată de Meyer-Forest Corporation, o companie importantă de aprovizionare cu nave cu aburi. Obiectul a fost păstrat în biroul lui Matthews până când acesta i-a dat-o nepotului său, George Matthews Byers, în 1926. Obiectul este vândut alături de o bucată originală de frânghie de pe navă și documente care îi verifică autenticitatea. Proprietarul actual scoate la licitație acest obiect sub anonimat. Intrase în posesia lui în anul 1987.

Sursă foto: Shutterstock

