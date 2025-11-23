Prima pagină » Știri externe » Un ceas recuperat de pe Titanic a fost vândut la licitație în Marea Britanie. Care a fost suma record pentru care s-a vândut

Un ceas recuperat de pe Titanic a fost vândut la licitație în Marea Britanie. Care a fost suma record pentru care s-a vândut

23 nov. 2025, 13:10, Știri externe

Un ceas de buzunar de aur recuperat de la un cuplu de bătrâni care s-a înecat în timpul scufundării Titanicului a fost vândut la o licitație din sudul Angliei pentru o sumă record de 1,78 milioane de lire sterline (2 milioane de euro).

A fost cea mai mare sumă plătită vreodată pentru obiecte de pe Titanic, după ce recordul anterior a fost stabilit anul trecut, când un alt ceas de buzunar de aur, oferit căpitanului unei nave care a salvat peste 700 de pasageri de la înec, a fost vândut pentru 1,7 milioane de euro.

Ceasul a aparținut lui Isidor Straus. În noaptea naufragiului, cuplul s-a îndreptat spre puntea Titanicului, unde i-a fost oferit un loc într-o barcă de salvare, dar Isidor Straus a răspuns că nu va merge înaintea altor bărbați, iar soția sa a refuzat să se despartă de soțul său. Andrew Aldridge, proprietarul casei de licitații, a declarat presei că prețul record „ilustrează interesul permanent pentru istoria Titanicului”.

„Cuplul Straus reprezintă o poveste de dragoste fascinantă: Ida a refuzat să-și părăsească soțul în timp ce Titanicul se scufunda, iar prețul record pentru ceasul de buzunar este o mărturie a respectului pentru ei”, a adăugat Andrew Aldridge.

Citește și

LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
EXTERNE Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
21:15
Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
FLASH NEWS Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
19:17
Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
EXTERNE Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
19:11
Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu