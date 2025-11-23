Un ceas recuperat de pe Titanic a fost vândut la licitație în Marea Britanie. Care a fost suma record pentru care s-a vândut

Un ceas de buzunar de aur recuperat de la un cuplu de bătrâni care s-a înecat în timpul scufundării Titanicului a fost vândut la o licitație din sudul Angliei pentru o sumă record de 1,78 milioane de lire sterline (2 milioane de euro).

A fost cea mai mare sumă plătită vreodată pentru obiecte de pe Titanic, după ce recordul anterior a fost stabilit anul trecut, când un alt ceas de buzunar de aur, oferit căpitanului unei nave care a salvat peste 700 de pasageri de la înec, a fost vândut pentru 1,7 milioane de euro.

Ceasul a aparținut lui Isidor Straus. În noaptea naufragiului, cuplul s-a îndreptat spre puntea Titanicului, unde i-a fost oferit un loc într-o barcă de salvare, dar Isidor Straus a răspuns că nu va merge înaintea altor bărbați, iar soția sa a refuzat să se despartă de soțul său. Andrew Aldridge, proprietarul casei de licitații, a declarat presei că prețul record „ilustrează interesul permanent pentru istoria Titanicului”.