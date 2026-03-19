O rafinărie din Haifa, în flăcări după un atac al Iranului

Israel a raportat că Haifa a fost vizată de rachete iraniene. Ministerul Eenergiei din Israel susține că „pagubele au fost localizate și nu sunt semnificative”.

Incendiul de la rafinăria din Haifa a fost filmat de mai mulți martori oculari. Imaginile, distribuite pe rețelele de socializare, au fost postate și pe canalul de Telegram al Clash Report.

„În atacurile recente dinspre Iran, a fost lovită o rafinărie din Haifa”, a raportat și Yediotnews25.

Criza energetică din Orientul Mijlociu ia amploare

Donald Trump a amenințat că va lovi „puternic” Iranul în cazul în care mai lovește infrastructura energetică a altor țări și a îndemnat Israelul să nu mai lovească zăcămintele de gaze de la South Pars.

Anterior, președintele american a declarat că SUA nu au fost înștiințate de atacul israelian asupra Iranului. Oficialii israelieni au dezăluit pentru Reuters că atacul aviatic israelian efectuat miercuri asupra câmpului de gaz din South Pars (Iran) a fost coordonat de SUA, contrar afirmațiilor lui Donald Trump.   

Sursa Video: Telegram/Clash Report

