16 dec. 2025, 11:58, Știri externe
Scandal de proporții în Mexic, după ce mai multe deputate din Congresul din Ciudad de México s-au luat la bătaie în plină ședință. Imaginile, care au făcut înconjurul internetului, arată cum mai multe membre ale partidelor PAN și Morena se îmbrâncesc, se trag de păr și își aruncă insulte.

Unul dintre legislatori este surpins în timp ce încearcă să scoată părul colegei sale din mâinile unei deputate.

Presa din Mexic susține că lupta a început din cauza aprobării unei reforme constituționale care desființează Institutul pentru Transparență, Acces la Informații Publice, Protecția Datelor cu Caracter Personal și Responsabilitate din Mexico City (INFO CDMX).

Hotărârea prevede, mai exact, ca INFO CDMX să nu mai fie un organism constituțional autonom, ci să fie înlocuit cu un organism descentralizat sub Secretariatul Controlorului General.

Decizia, impulsionată de Morena și aliații săi, a fost aspru criticată de opoziție, care a acuzat partidul de un regres în ceea ce privește transparența și autonomia instituțională. Reprezentanții partidelor PAN, PRI și Movimiento Ciudadano au declarat că această modificare elimină mecanismele de control și echilibru și limitează dreptul cetățenilor de a accesa informațiile publice.

În timp ce sesiunea plenară era în pauză pentru a începe discutarea proiectului de lege, membrii Partidului Acțiune Națională (PAN) au urcat pe tribună și au pus mâna pe microfoane. Deputata Daniela Álvarez a declarat că nu se vor mișca de pe scaune, în timp ce membrii Mișcării de Regenerare Națională (MORENA) i-au rugat să nu ocupe masa Președintelui Camerei Reprezentanților. Atunci au început îmbrâncelile și înghesuielile. Unii dintre legislatori s-au îmbrâncit și pe trepte. Imaginile din social media arată că și deputații au luat parte la lupta din Congresul mexican.

Congresmanele Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Martha Ávila, Rosario Morales și Claudia au început să se tragă de păr.

Nu este prima dată când o sesiune parlamentară se încheie cu bătăi în Mexic. În august anul acesta, acest lucru s-a întâmplat în Senat, de data aceasta din cauza unei dispute privind limitările dreptului la replică.

