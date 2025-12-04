Vladimir Putin merge astăzi la New Delhi pentru o vizită oficială de două zile, la inițiativa prim-ministrului indian Darendra Modi. Această vizită, prima a lui Putin de al invazia Rusiei în Ucraina din 2022, a stârnit o frenezie în rândul indienilor. Înainte de vizita lui Vladimir Putin în New Delhi, indienii au organizat un „Marș al prieteniei India-Rusia” în Varanasi. Ceremonia a avut loc înainte de vizita lui Putin. De altfel, în toată India este o frenezie legată de vizita președintelui rus.

Oamenii au dansat pe muzică cu portretele lui Putin și Modi în brațe. În fața portretului președintelui rus, indienii au efectuat și un ritual aarti – prin acest ritual, indienii se adresează zeilor sau oamenilor foarte respectați.

În Amritsar, artistul Jagjit Singh a prezentat un portret de doi metri cu chipul lui Putin și a declarat că acest gest este unul de „salut” pentru liderul rus în numele locuitorilor din Punjab.

Această vizită este prima pentru Putin de la începerea invaziei de scară largă în Ucraina în 2022. Moscova încearcă să reînvie negocierile privind petrolul și apărarea, care au fost slăbite sub presiunea Statelor Unite, și încearcă activ să încurajeze India să cumpere mai multe rachete, avioane de război și petrol rusesc.

India va închiria un submarin de la Rusia

După cum arată Bloomberg, India va închiria un submarin nuclear de la Rusia pentru suma de 2 miliarde de dolari. Se așteaptă ca submarinul să fie închiriat pe o perioadă de zece ani. Cele două părți au ajuns dea la un acord privind tranzacția, iar oficialii indieni au vizitat deja șantierul naval. Nava, mai mare decât submarinele nucleare de atac ale Indiei în prezent, va fi utilizată doar pentru exerciții. Conform termenilor contractului de închiriere, submarinul multifuncțional rusesc nu poate fi folosit în luptă, relatează Bloomberg. Submarinul anterior, pe care New Delhi l-a închiriat de la Moscova, a fost returnat Rusiei în 2021. India l-a primit în ianuarie 2012 pentru un contract de închiriere pe zece ani.