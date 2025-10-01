Oktoberfest a fost SUSPENDAT după o explozie. Ce spun autoritățile germane

Festivalul berii Oktoberfest, celebru în întreaga lume, a fost suspendat miercuri, după o serie de incidente petrecute la München.

Poliția locală a anunțat că evenimentul a fost suspendat până miercuri seara, după ce o explozie a afectat o locuință din oraș, iar festivalul a fost ținta unei amenințări cu bombă, informează Deutsche Welle.

Ambele incidente sunt investigate de către autorități care au decis, din motive de siguranță, să suspende celebrul festival. Potrivit sursei citate, explozia, urmată de un incendiu, s-a produs la o casă privată și ar fi fost provocată în urma unei dispute conjugale. Din primele informații, anchetatorii sosți la fața locului au descoperit mai multe dispozitive explozive improvizate.

Poliția a transmis că oprirea festivalului s-a produs în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din districtul Lerchenau, unde au fost descoperite dispozitive explozive. Ofițerii au declarat că investighează posibile legături ale acestui incident cu festivalul, deși nu a fost confirmată nicio amenințare specifică.

Oktoberfest a fost suspendat miercuri

Pompierii și Poliția au fost alertați miercuri dimineață, la o locuință din oraș, vecinii anunțând producerea unei explozii, urmate de un incendiu. Din primele date, se pare că totul a pornit de la o dispută familială.

O persoană a murit din cauza incendiului, iar o alta este dată dispărută, nefiind, însă, considerată un pericol public, transmite Poliția. Casele din apropiere, dar și o școală, au fost evacuate, ca măsură de precauție.

În acest an, Oktoberfest a început pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie. Cel mai mare festival al berii din lume atrage de obicei până la șase milioane de vizitatori.

Primarul orașului München, Dieter Reiter, nu a exclus posibilitatea ca festivalul să fie închis toată ziua de miercuri. Poliția face în continuare percheziții în Theresienwiese și zonele apropiate în urma unei amenințări cu bombă, a declarat Reiter într-un videoclip postat pe Instagram. Dacă perchezițiile nu sunt finalizate până la ora locală 17:00 (ora 18:00, ora României, n. red.), așa cum era planificat, Oktoberfest nu va putea fi deschis.

„Nu există altă cale: siguranța este pe primul loc”, a transmis primarul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CEREMONII grandioase de Ziua Națională a Chinei. Mesajul transmis de Xi Jinping

BLOCAJ instituțional în Statele Unite. Ce înseamnă acest lucru la nivel practic pentru societatea americană