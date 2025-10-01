CEREMONII grandioase de Ziua Națională a Chinei. Mesajul transmis de Xi Jinping

China marchează miercuri cea de-a 76-a aniversare de la constituirea Republicii Populare printr-o serie de evenimente fastuoase organizate la nivel național.

Cea mai amplă ceremonie a fost organizată miercuri dimineața în Piața Tiananmen din Beijing, acolo unde a fost ridicat drapelul.

China a sărbătorit miercuri cea de-a 76-a aniversare a fondării Republicii Populare Chineze, cu o grandioasă ceremonie de ridicare a drapelului în Piața Tiananmen și o recepție la nivel înalt organizată în Marea Sală a Poporului din Beijing, potrivit CGTN.

Dimineața, drapelul chinez a fost ridicat în sunetul imnului național, în timp ce mii de oameni s-au adunat pentru a marca acest eveniment istoric. Înainte de sărbătorile la nivel național, președintele Xi Jinping a organizat o recepție marți seară în Marea Sală a Poporului, la care au participat lideri de rang înalt și aproximativ 800 de invitați chinezi și străini. Președintele chinez a susținut cu această ocazie un discurs.

Ce a spus Xi Jinping de Ziua Națională a Chinei

Xi a îndemnat națiunea să „mergă înainte cu hotărâre” în promovarea modernizării țării. Potrivit agenției Xinhua, Xi a făcut din nou apel la „marea întinerire a națiunii chineze”, pe care a descris-o ca fiind o cauză fără precedent care necesită atât aspirație, cât și perseverență.

El a adăugat că „atât aspirațiile, cât și provocările ne inspiră să profităm de fiecare moment și să perseverăm cu o vigoare neclintită”.

Xi a menționat că, în cei 76 de ani de la fondarea Noii Chine, Partidul Comunist Chinez a condus poporul spre realizări splendide printr-un spirit de independență și eforturi continue. China celebrează în fiecare an ziua de 1 octombrie ca aniversare a fondării sale, eveniment care a avut loc în 1949.

