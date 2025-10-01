BLOCAJ instituțional în Statele Unite. Ce înseamnă acest lucru la nivel practic pentru societatea americană

Statele Unite se confruntă, începând de miercuri, cu un blocaj instituțional, cauzat de faptul că democrații și republicanii din Congresul american nu au reușit să se pună de acord în ceea ce privește proiectul de buget.

În acest context, Administrația de la Washington se va confrunta cu o serie de probleme grave, cauzate de această situație, însă ea nu e o premieră în SUA. Dar ce ar putea însemna acest lucru pentru economia și societatea americană?

Încă de marți, președintele Donald Trump a avertizat că primii afectați ar putea fi angajații federali. De altfel, liderul de la Casa Albă a avertizat că această situație ar putea duce la disponibilizarea unui număr mare de angajați guvernamentali.

„Ar putea fi foarte mulți, iar acest lucru este doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat. Eu știu că democrații se preocupă doar de imigranții care vin ilegal în țara noastră. Niciun sistem nu poate gestiona așa ceva. Noi ne opunem total. Eu aș vrea să îi ajutăm pe toți, dar țara noastră nu poate gestiona oamenii care vin în țara noastră ilegal. Vor să le ofere servicii medicale complete, vor să redeschidă zidul de la frontieră, vă vine să credeți?! Mie nu îmi vine să cred”, a declarat Trump.

Ce înseamnă, la nivel practic, blocajul din Statele Unite?

Grupul majoritar republican din Congres a pregătit un proiect bugetar care ar permite finanțarea instituțiilor până pe 21 noiembrie, dar democrații condiționează aprobarea de o serie de concesii în privința serviciilor medicale.

Oficiul prezidențial pentru Management și Buget a elaborat un memorandum care prevede reduceri permanente de personal în cazul în care instituțiile guvernamentale federale vor fi nevoite să își suspende activitățile.

ABC News amintește că, începând cu anul fiscal 1977, au existat 20 de crize de acest tip, unele durând doar o zi, astfel că actuala situație de criză este cea cu numărul 21.

Ultimul blocaj de acest tip a început în decembrie 2018, în timpul primului mandat al lui Trump, și a fost cea mai lungă astfel de criză din istorie, având 35 de zile. În timpul acelei perioade, unii angajați federali au început să se prezinte la băncile de alimente, iar mulți angajați esențiali au început să intre în concediu medical. Reprezentanții sindicatelor au declarat că mulți dintre ei nu își puteau permite îngrijirea copiilor sau benzina necesare pentru a ajunge la muncă.

Până la încheierea crizei, în ianuarie 2019, aproximativ trei miliarde de dolari din activitatea economică a SUA se evaporaseră, fără a mai fi recuperate niciodată, potrivit Biroului Bugetar al Congresului. Agențiile au fost lente în publicarea planurilor de contingență în ultimele zile, dar unele au avertizat cu privire la potențialele efecte.

Milioane de oameni ar putea să nu își primească salariile

În timpul blocajului, până la patru milioane de angajați federali, inclusiv unii membri ai forțelor armate, ar putea rămâne fără salariu. Sute de mii, inclusiv ofițeri de securitate aeroportuară, controlori de trafic aerian și anumiți membri ai forțelor armate, vor fi considerați lucrători esențiali și li se va cere oricum să vină la muncă. Agenții ICE vor rămâne, de asemenea, fără salarii. Parcurile naționale s-ar putea închide, iar muzeele Smithsonian se închid, de obicei, în câteva zile.

Aproximativ două milioane de soldați ar putea fi forțați să lucreze fără salariu, inclusiv sute de membri ai Gărzii Naționale, angajați federali pe care Trump i-a desfășurat în mai multe orașe americane considerate de președinte ca fiind problematice din punct de vedere al securității.

Angajații federali, inclusiv cei plătiți cu ora, cum ar fi îngrijitorii și agenții de securitate, nu sunt obligați să lucreze și, de asemenea, nu li se garantează plata restanțelor. Asigurările sociale, Medicare și Medicaid, continuă să fie distribuite, deși pot exista întârzieri. FDA nu poate garanta că laptele, carnea și ouăle, dar și alte alimente provenite de la animale sunt sigure pentru consumul oamenilor, mai atrage atenția sursa citată.

