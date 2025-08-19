ONU denunță blocarea ajutoarelor destinate Fâșiei Gaza: Refugiații palestinieni sunt strămutați constant

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) avertizează că siguranța taberelor de refugiați din Fâşia Gaza este periclitată de refuzul autorităților israeliene privind livrările de ajutoare.

Israelul este hotărât să elibereze toți ostaticii capturați de Hamas la data de 7 octombrie 2023, iar pentru a realiza acest lucru, supune la grele încercări Fâșia Gaza, unde populația este majoritar palestiniană. ONU a luat atitudine, vădit deranjată de blocarea ajutoarelor internaționale, în special cele utilizate de refugiați pentru adăpost.

„O nouă ofensivă va agrava criza umanitară din teritoriul palestinian. Nu am primit aprobare pentru a livra adăposturi iar acest lucru este o problemă. Refugiații sunt nevoiți să-și abandoneze locuințele temporare, fiind strămutați frecvent. Este posibil ca ei să fi primit un cort, însă trebuie să se mute în grabă şi nu au posibilitate să ia cu ei adăpostul”, susțin reprezentanții ONU, potrivit Le Figaro.

Peste 700.000 de persoane au suferit strămutări repetate din cauza conflictului palestino-israelian din Fâșia Gaza doar în ultima jumătate de an.

Israelul refuză să acorde permisiunea organizațiilor internaționale de a livra adăposturi refugiaților deoarece aceste materiale au dubla utilizare și pot fi folosite în scopuri militare.

