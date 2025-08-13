Ministrul israelian de Externe contestă soluția cu două state: Reprezintă o variantă pentru cei care vor să ne ELIMINE

Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Saar, a calificat drept „sinucigaşă” soluţia cu două state propusă în mod repetat de comunitatea internaţională pentru a se pune capăt conflictului din Fâşia Gaza.

„Un stat palestinian în inima Israelului ar fi, fără îndoială, o soluţie pentru cei care caută să ne elimine. Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Gideon Saar, potrivit Jewish News Syndicate (JNS).

Ministrul israelian a atacat de asemenea ţările care au susţinut crearea unui stat palestinian şi care au anunţat că îl vor recunoaşte în mod formal în timpul Adunării Generale a ONU din septembrie.

„Dacă ţări mari precum Franţa şi Canada doresc să stabilească un stat palestinian pe teritoriul lor, pot să o facă; au suficient spaţiu. Dar aici, în Ţara Israelului, aceasta nu se va întâmpla”, susține Saar.

Oficialul s-a referit la limitele stabilite în 1967 după Războiul de Şase Zile, când Israelul a ocupat Cisiordania.

„Stabilirea unui stat palestinian în interiorul graniţelor din 1967, cu capitala în Ierusalimul de Est, ar pune în mare pericol centrele de populaţie din Israel şi ar împinge Israelul în graniţe ce nu pot fi apărate”, subliniază ministrul de Externe israelian.

Declaraţiile lui Saar coincid cu aprobarea, de către armata israeliană, a planului pentru următoarea etapă a ofensivei în enclava palestiniană, care prevede ocuparea integrală a oraşului Gaza, unde locuiesc aproximativ un milion de palestinieni.

