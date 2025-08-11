Diana Șoșoacă, lidera SOS, cere în mod oficial „expulzarea ambasadorului Israelului și încetarea legăturilor diplomatice ale României și UE cu statul Israel.” Totodată, aceasta informează că a transmis, luni, o scrisoare către toate ambasadele din România, Comisiei Europene, ONU, președintelui României, Parlamentului European, prim-ministrului României și ministrului MAE.

Diana Șoșoacă a publicat, luni, o scrisoare pe care a transmis-o mai multor instituții din țară și din străinătate, prin care cere expulzarea ambasadorului statului Israel cât și încetarea oricăror legături diplomatice dintre România și Israel.

„Cerere oficială de expulzare a ambasadorului Israelului

și de încetare a legăturilor diplomatice ale României și UE cu statul Israel

Excelenței Sale,

În calitate de preşedinte al Partidului S.O.S România, avocat și europarlamentar, reprezentant al intereselor României în Parlamentul European, vă adresez această solicitare oficială pentru a cere, în mod ferm și motivat, expulzarea ambasadorului statului Israel din România și impunerea de sancțiuni diplomatice, economice și politice împotriva Israelului, ca urmare a situației grave din Orientul Mijlociu și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional umanitar de către guvernul israelian.

Repetatele violări ale tratatelor internaționale de către statul Israel, care comite genocid în Fâșia Gaza și duce o campanie activă de epurare etnică în Palestina, România nu trebuie să mai tolereze diplomați afiliați regimului lui Benjamin Netanyahu, pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru genocid și crime împotriva umanității.

Drepturile fundamentale ale omului sunt încălcate zilnic în Palestina. Regimul criminal al lui Benjamin Netanyahu violează Convenția de la Geneva prin atacuri dirijate asupra civililor, a populației non-combatante și violează Protocolul III al Convenției Privind Anumite Categorii de Arme Clasice prin utilizarea fosforului alb în bombardarea locuințelor și zonelor civile. Bombardarea corturilor de ajutor umanitar, uciderea intenționată a copiilor, bombardarea școlilor și spitalelor reprezintă o formă grotescă de terorism, care este politica de stat a regimului de la Tel-Aviv.

Aceste acțiuni nu sunt doar reprobabile din punct de vedere moral, ci și o amenințare directă la adresa securității globale și a valorilor susținute de România pe plan internațional, astfel că solicităm:

1. Declararea domnului Lion Ben Dor, ambasadorul statului Israel în România, persoană indezirabilă;

2. Inițierea procedurilor de rupere a relațiilor diplomatice între România și statul Israel, până la încetarea agresiunilor și asumarea responsabilităților conform normelor internaționale.

Această poziție se întemeiază pe prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice (1961), care permite statelor gazdă să declare persoană indezirabilă un diplomat străin în cazul în care acesta sau statul pe care îl reprezintă încalcă grav principiile dreptului internațional.

Totodată, solicităm Uniunii Europene să își dovedească imparțialitatea și angajamentul față de justiție aplicând aceleași măsuri ferme împotriva Israelului pe care le-a aplicat împotriva Federației Ruse cum ar fi sancțiuni economice și comerciale împotriva companiilor și instituțiilor israeliene implicate direct sau indirect în operațiunile militare precum şi restricționarea exporturilor de armament și tehnologie către Israel.

Dublul standard în aplicarea dreptului internațional subminează credibilitatea Uniunii Europene și transmite un mesaj periculos: că unii agresori pot fi sancționați, iar alții protejați, în funcție de interese politice. Cerem instituțiilor europene să demonstreze că principiile umanității și ale dreptății nu se aplică selectiv, ci universal, indiferent de cine este agresorul.

Regretăm profund escaladarea conflictului din Fâșia Gaza și pierderea a mii de vieți omenești, majoritatea civili, inclusiv copii. Considerăm că tăcerea comunității internaționale și menținerea relațiilor diplomatice fără rezerve cu un regim acuzat de epurare etnică contravin principiilor morale și umanitare care stau la baza Cartei O.N.U. și tratatelor europene. Facem apel la solidaritatea și responsabilitatea diplomatică a fiecărui stat în fața suferinței unui popor lipsit de apărare. România, ca stat suveran și membru al O.N.U., are datoria de a se poziționa în apărarea drepturilor fundamentale ale omului.

Vă rugăm să transmiteți această poziție guvernelor pe care le reprezentați și să analizați la rândul dumneavoastră măsuri similare față de regimul israelian. Dreptatea nu are naționalitate, iar suferința civililor nu poate fi negociată”, a scris Șoșoacă pe facebook.