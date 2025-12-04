Motivul pentru care o femeie a ajuns din nou pe masa de operație, la doar câteva luni după ce suferise o altă intervenție chirurgicală

O italiancă de 42 de ani, din Modena, a trecut prin momente cumplite după o intervenție chirurgicală. Ea a mers la o clinică din Napoli pentru o procedură de abdominoplastie, însă după luni de dureri abdominale, ea a ajuns din nou pe mâna medicilor.

La cinci după operație, în urma unei tomografii computerizate, aceștia au descoperit că în abdomenul ei fusese uitat un forceps de 14 centimetri.

Ea mersese inițial la un spital din Bergamo pentru o procedură de micșorare a stomacului, pentru a-și trata mai eficient obezitatea. Inițial, părea că procedura a avut succes și a reușit să dea jos mai multe kilograme. Însă, după cum era de așteptat în astfel de situații, excesul de piele rămas în urmă a trebuit, în cele din urmă, îndepărtat.

Dar lista de așteptare din orașul său natal era una foarte mare, ea a ales să meargă în Napoli pentru această procedură aparent banală. În acest oraș, lucrurile au mers mult mai repede, iar femeia s-a operat pe data de 30 iunie.

În primele zile după cea de-a doua operație, lucrurile păreau să meargă din ce în ce mai bine pentru femeie, dar a ajuns să aibă destul de repede dureri intense în abdomen, astfel că a ajuns din nou în fața medicilor.

Din fericire, după ce s-a aflat cauza reală a durerilor, situația a fost rezolvată cât mai rapid, iar forcepsul rămas în stomacul ei a fost îndepărtat. Femeia a spus că acum vrea să intenteze un proces împotriva medicului din Napoli care a operat-o, potrivit Click.