Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete

Ionuț Stan
Sursa foto: X/@izmirinsesi_
O operațiune desprinsă parcă din filmele de acțiune de la Hollywoord a avut loc în Thailanda, unde mai mulți polițiști au recurs la o metodă inedită pentru a captura un traficant de droguri. Oamenii legii și-au dat jos uniformele și s-au deghizat în dansatoare timpul unui festival stradal.

O intervenție spectaculoasă a poliției thailandeze a atras atenția după ce agenți sub acoperire au recurs la o metodă neobișnuită pentru capturarea unui suspect de trafic de droguri. Cinci polițiști și o femeie au fost transformați într-o trupă de dansatoare și au participat la un festival de dans stradal din provincia Lopburi, situată la aproximativ 145 de kilometri nord de Bangkok, scrie The Telegraph.co.uk.

Planul a fost simplu: apropierea discretă de suspect fără a trezi suspiciuni. Operațiunea a avut succes, iar suspectul, identificat drept Mekha Fa-wap-wap, a fost înconjurat și reținut de agenții sub acoperire.

În urma percheziției, autoritățile au descoperit peste 53 de pastile de metamfetamină, aproximativ 200 de pungi din plastic despre care se presupune că erau folosite pentru ambalarea și distribuirea drogurilor, dar și un telefon mobil despre care anchetatorii cred că era utilizat pentru activități de jocuri de noroc ilegale.

Bărbatul a fost acuzat de deținerea de narcotice de categoria întâi în scopul comercializării și de operarea unei platforme ilegale de jocuri de noroc online.

Costumele au rămas și pentru fotografia de la arest

După operațiune, polițiștii conduși de colonelul Panthep Panadi au ajuns la secție fără să renunțe la costumele lor strălucitoare, decorate cu paiete și culori vii.

Imaginile publicate ulterior de autorități îi arată pe ofițeri pozând în spatele suspectului încătușat, încercând cu greu să își ascundă zâmbetele. Fotografia a devenit imediat virală pe rețelele de socializare și a fost însoțită și de un mesaj ironic:

„Nu am vrut să ieșim să-l arestăm, e o risipă de bani pe închirierea costumelor”, au transmis autoritățile.

Nu este prima operațiune neobișnuită a poliției thailandeze. În luna februarie, agenți sub acoperire s-au deghizat în dragoni în timpul festivităților de Anul Nou Lunar pentru a prinde un suspect acuzat că a furat obiecte budiste valoroase.

Sursa video – X/@DciSenior

