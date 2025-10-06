Prima pagină » Știri externe » GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu

06 oct. 2025, 17:02, Știri externe
Guvernul Germaniei a subliniat, luni, importanță stabilității Franței pentru Europa, în urma demisiei prim-ministrului-desemnat, Sébastien Lecornu, care intensifică criza politică.

„O Franța stabilă este o contribuție importantă pentru Europa. Formarea Givernului va lua o perioadă de timp”, a declarat Stefan Kornelius, un purtător de cuvânt al Guvernului german

Sébastien Lecornu și-a justifica demisia din funcția de prim-ministru, luni dimineață, spunând că „nu mai erau îndeplinite condițiile”.

Lecornu a declarat că „partidele politice s-au prefăcut uneori că nu văd schimbarea, ruptura profundă reprezentată de renunțarea la articolul 49.3 din Constituție, adică, nu mai exista un pretext pentru o cenzură prealabilă”, potrivit cotidianului Le Monde.

Lecornu a luat o serie de măsuri pentru depășirea crizei politice

Sébastien Lecornu, care a fost numit în funcție pe 9 septembrie, a fost criticat de partidele de opoziție după ce a anunțat o parte din echipa sa, duminică. Lecornu a anunțat, vineri, că renunța la asumarea răspunderii Guvernului și la adoptarea unui buget fără vot, în contextul în care partidele de opoziție au amenințat cu propunerea unei moțiuni de cenzură.

Articolul 49.3, care permite adoptarea unui proiect de lege fără vot prin asumarea răspunderii Guvernului, a fost folosit pentru a adopta fiecare buget de la realegerea președintelui Emmanuel Macron în 2022. Având în vedere că soclul comun, care include blocul de dreapta și cel central, nu are majoritatea în Adunarea Națională, decizia premierului sporește puterea Parlamentului.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a considerat că această dispută poate fi depășită, însă și alți politicieni au decis să-i urmeze exemplul lui Retailleau.

„Nu putem participa la acest Guvern”, a declarat luni Xavier Bertrand.

