Prima pagină » Știri externe » The Times: În timp ce Europa așteaptă după Trump, Putin câștigă /„Rusia are INIȚIATIVA” în criza cu Occidentul

The Times: În timp ce Europa așteaptă după Trump, Putin câștigă /„Rusia are INIȚIATIVA” în criza cu Occidentul

22 aug. 2025, 07:30, Știri externe
The Times: În timp ce Europa așteaptă după Trump, Putin câștigă /„Rusia are INIȚIATIVA” în criza cu Occidentul

Țările europene se concentrează pe reuniunile organizate de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și pe dezbaterile asupra garanțiilor de securitate, dar, în paralel, inițiativa îi aparține președintelui Rusiei, Vladimir Putin, comentează publicația britanică The Times.

”În grandoarea singuratică a Palatului prezidențial situat la periferia Moscovei, Vladimir Putin poate constata că a avut o săptămână de succese. Întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Donald Trump în Alaska le-a semnalat rușilor și lumii eșecul tentativelor Occidentului de a-l izola pe plan diplomatic. Întâlnirea a evidențiat și controlul psihologic pe care Putin îl are asupra președintelui SUA, care insistă că liderul rus chiar vrea pace. Amenințările cu impunerea de sancțiuni s-au evaporat, iar acum problema este cât de mult va presa Trump Ucraina, nu Rusia”, scrie Edward Lucas, într-un editorial publicat în cotidianul The Times.

Europenii încearcă să îl convingă pe Trump să mențină presiunile asupra Rusiei

Liderii europeni își evaluează opțiunile. Știu că Vladimir Putin nu este sincer, speră că Trump va înțelege acest lucru și că li se va alătura în sprijinirea Ucrainei și sancționarea Rusiei.

”Vladimir Putin cunoaște strategia țărilor europene și are mijloacele de a o evita. Va discuta cu Trump pe linia telefonică directă și le va atribui europenilor și lui Volodimir Zelenski vina pentru eșecul negocierilor. (…) Pe scurt, atât timp cât Putin îl controlează pe Trump, exercită control asupra Europei”, argumentează editorialistul.

”Iar garanțiile de securitate sunt o absurditate. Unul dintre motive este lipsa capabilităților militare. Apărarea Ucrainei de un nou atac al Rusiei ar necesita sute de mii de militari după modelul forțelor existente în Germania de Vest în timpul Războiului Rece. Dar acest lucru depășește capacitățile Europei. O Europă capabilă să blocheze atacurile Rusiei trebuie să fie pregătită de război cu Rusia, în caz contrar, prezența militară în Ucraina ar fi o farsă. Europenii nu au vrut să lupte alături de Ucraina în momentul începerii invaziei ruse. De ce ar lupta alături de Ucraina când va fi destrămată și învinsă? Până când Europa nu va înțelege percepția inamicilor, este improbabil să identifice un mod de a-i învinge”, atrage atenția editorialistul Edward Lucas.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski

Citește și

EXTERNE Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
08:29
Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
EXTERNE Cât costă secretele SUA. Un marinar american a fost condamnat pentru SPIONAJ în favoarea Chinei
22:31
Cât costă secretele SUA. Un marinar american a fost condamnat pentru SPIONAJ în favoarea Chinei
EXTERNE Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE
21:59
Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE
VIDEO Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului”
21:25
Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului”
EXTERNE Trump taie FINANȚAREA instituțiilor de învățământ din SUA. Ce îl nemulțumește pe liderul de la Casa Albă
20:54
Trump taie FINANȚAREA instituțiilor de învățământ din SUA. Ce îl nemulțumește pe liderul de la Casa Albă
EXTERNE Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
20:01
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
Mediafax
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită! Se găsește la Baia de Fier
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce faci dacă pietonul e pe trecere, dar pe sensul opus? Oprești sau nu?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Evz.ro
Exclusiv. Nunta, un vis greu de atins pentru tineri. Cât costă un meniu de nuntă la final de vară
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este parasutista in varsta de 32 de ani care s-a aruncat in gol de la 5 000 de metri. Tanara si-a curmat viata la o zi dupa despartirea de iubit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Peste 1.100 de oameni au murit din cauza celui mai recent val de căldură din Spania
ACTUALITATE Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
08:36
Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
08:35
Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
ACTUALITATE Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
08:32
Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
EXCLUSIV Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
08:30
Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
POLITICĂ Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
08:27
Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
ACTUALITATE Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”
08:24
Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”