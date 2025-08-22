The Times: În timp ce Europa așteaptă după Trump, Putin câștigă /„Rusia are INIȚIATIVA” în criza cu Occidentul

Țările europene se concentrează pe reuniunile organizate de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și pe dezbaterile asupra garanțiilor de securitate, dar, în paralel, inițiativa îi aparține președintelui Rusiei, Vladimir Putin, comentează publicația britanică The Times.

”În grandoarea singuratică a Palatului prezidențial situat la periferia Moscovei, Vladimir Putin poate constata că a avut o săptămână de succese. Întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Donald Trump în Alaska le-a semnalat rușilor și lumii eșecul tentativelor Occidentului de a-l izola pe plan diplomatic. Întâlnirea a evidențiat și controlul psihologic pe care Putin îl are asupra președintelui SUA, care insistă că liderul rus chiar vrea pace. Amenințările cu impunerea de sancțiuni s-au evaporat, iar acum problema este cât de mult va presa Trump Ucraina, nu Rusia”, scrie Edward Lucas, într-un editorial publicat în cotidianul The Times.

Europenii încearcă să îl convingă pe Trump să mențină presiunile asupra Rusiei

Liderii europeni își evaluează opțiunile. Știu că Vladimir Putin nu este sincer, speră că Trump va înțelege acest lucru și că li se va alătura în sprijinirea Ucrainei și sancționarea Rusiei.

”Vladimir Putin cunoaște strategia țărilor europene și are mijloacele de a o evita. Va discuta cu Trump pe linia telefonică directă și le va atribui europenilor și lui Volodimir Zelenski vina pentru eșecul negocierilor. (…) Pe scurt, atât timp cât Putin îl controlează pe Trump, exercită control asupra Europei”, argumentează editorialistul. ”Iar garanțiile de securitate sunt o absurditate. Unul dintre motive este lipsa capabilităților militare. Apărarea Ucrainei de un nou atac al Rusiei ar necesita sute de mii de militari după modelul forțelor existente în Germania de Vest în timpul Războiului Rece. Dar acest lucru depășește capacitățile Europei. O Europă capabilă să blocheze atacurile Rusiei trebuie să fie pregătită de război cu Rusia, în caz contrar, prezența militară în Ucraina ar fi o farsă. Europenii nu au vrut să lupte alături de Ucraina în momentul începerii invaziei ruse. De ce ar lupta alături de Ucraina când va fi destrămată și învinsă? Până când Europa nu va înțelege percepția inamicilor, este improbabil să identifice un mod de a-i învinge”, atrage atenția editorialistul Edward Lucas.

