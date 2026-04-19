Un bărbat a deschis focul asupra mai multor persoane în statul sudist Louisiana, duminică, 19 aprilie, provocând moartea a opt minori cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani.

Atacul armat s-a produs în Shreveport, în jurul orei locale 05:00. Suspectul a fost urmărit de poliție. În cele din urmă, a fost ucis.

Primele informații despre atacul în masă

Poliția n-a făcut încă publice identitatea victimelor și nici cea a atacatorului. O parte dintre copii ar fi rude cu acesta, scrie Reuters.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a vorbit despre impactul tragediei asupra comunității.

„Avem familii afectate, avem ofițeri de poliție și personal legist afectați. Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că jelim cu toții alături de aceste familii.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Christopher Bordelon, a descris locul crimei ca fiind „extins”:

„Aveți trei scene diferite, împușcătura în sine a avut loc chiar pe aici, blocul 300 de pe strada West 79th. Mai există și o altă împușcătură legată de aceasta pe strada Harrison, apoi există o reședință adiacentă pe strada West 79, unde una dintre victime a fugit după împușcătură. Persoana responsabilă, odată ce a părăsit locul faptei, a comis un furt de mașină chiar aici, în imediata apropiere a colțului străzilor West 79th și Lynnwood, moment în care ofițerii de patrulare a poliției din Shreveport s-au plasat în spatele acelui vehicul într-un incident de urmărire”, a spus Bordelon.

