Prima pagină » Știri externe » Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă

Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă

Un bărbat a deschis focul asupra mai multor persoane în statul sudist Louisiana, duminică, 19 aprilie, provocând moartea a opt minori cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani.

Atacul armat s-a produs în Shreveport, în jurul orei locale 05:00.  Suspectul a fost urmărit de poliție. În cele din urmă, a fost ucis.

Primele informații despre atacul în masă

Poliția n-a făcut încă publice identitatea victimelor și nici cea a atacatorului. O parte dintre copii ar fi rude cu acesta, scrie Reuters.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a vorbit despre impactul tragediei asupra comunității.

„Avem familii afectate, avem ofițeri de poliție și personal legist afectați. Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că jelim cu toții alături de aceste familii.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Christopher Bordelon, a descris locul crimei ca fiind „extins”:

„Aveți trei scene diferite, împușcătura în sine a avut loc chiar pe aici, blocul 300 de pe strada West 79th. Mai există și o altă împușcătură legată de aceasta pe strada Harrison, apoi există o reședință adiacentă pe strada West 79, unde una dintre victime a fugit după împușcătură. Persoana responsabilă, odată ce a părăsit locul faptei, a comis un furt de mașină chiar aici, în imediata apropiere a colțului străzilor West 79th și Lynnwood, moment în care ofițerii de patrulare a poliției din Shreveport s-au plasat în spatele acelui vehicul într-un incident de urmărire”, a spus Bordelon.

Autorul recomandă:  Un bărbat de 60 de ani, împușcat mortal după ce a luat ostatici într-un magazin din Kiev și a tras în civili și polițiști. Bilanț: 5 victime

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
19:59
Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
SCANDALOS Jaf cu arme de jucărie la o bancă din Napoli. Hoții au golit sute de casete de valori
19:09
Jaf cu arme de jucărie la o bancă din Napoli. Hoții au golit sute de casete de valori
LIVE 🚨 Alegerile parlamentare în Bulgaria. Primul exit-poll: Coaliția „Bulgaria Progresistă” a lui Rumen Radev câștigă cu o prezență de sub 50% la urne
19:00
🚨 Alegerile parlamentare în Bulgaria. Primul exit-poll: Coaliția „Bulgaria Progresistă” a lui Rumen Radev câștigă cu o prezență de sub 50% la urne
MEDIU În următorii ani, Veneția ar putea ajunge sub ape din cauza schimbărilor climatice. Cercetătorii trag semnale de alarmă
18:56
În următorii ani, Veneția ar putea ajunge sub ape din cauza schimbărilor climatice. Cercetătorii trag semnale de alarmă
TEHNOLOGIE Roboții sunt noua eră. Unul a bătut recordul mondial la maraton, altul se plimbă pe străzile din SUA în formă de câine cu chipul lui Elon Musk
17:52
Roboții sunt noua eră. Unul a bătut recordul mondial la maraton, altul se plimbă pe străzile din SUA în formă de câine cu chipul lui Elon Musk
FINANCIAR Șefa FMI: „Efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu și a crizei petroliere vor afecta grav țările sărace”
17:13
Șefa FMI: „Efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu și a crizei petroliere vor afecta grav țările sărace”
Mediafax
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Click
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Musca digitală. Cât de aproape suntem de simularea unui creier?
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: Dacă partidul va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni
21:20
Sorin Grindeanu: Dacă partidul va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni
MESAJ Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
20:59
Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
SCANDAL Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
19:31
Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
Deși Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier care să facă un guvern PSD-AUR, realitatea parlamentară l-ar putea forța. AUR și PSD ar putea aduna destule voturi că-și impună guvernul. Gândul a făcut calculele
19:30
Deși Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier care să facă un guvern PSD-AUR, realitatea parlamentară l-ar putea forța. AUR și PSD ar putea aduna destule voturi că-și impună guvernul. Gândul a făcut calculele
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:12
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ECONOMIE Eșecul „Planului Bolojan”. Notă de plată pentru români: Cea mai severă prăbușire a nivelului de trai de la criza financiară încoace
19:10
Eșecul „Planului Bolojan”. Notă de plată pentru români: Cea mai severă prăbușire a nivelului de trai de la criza financiară încoace

Cele mai noi

Trimite acest link pe