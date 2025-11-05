Orașul european unde poți participa la loteria mormintelor. Șansele de a deveni vecin pentru totdeauna cu Jim Morrison, Oscar Wilde și Edith Piaf

Parisul a găsit o metodă inedită de a readuce la viață istoria: oferă șansa oamenilor de a își dormi somnul de veci lângă celebrități care au schimbat lumea artei și a muzicii. Într-un loc unde fiecare piatră de mormânt spune o poveste, autoritățile au luat decizia de a transforma moartea într-o loterie.

Potrivit BBC, primăria Parisului a lansat o inițiativă prin care 30 de morminte aflate în cimitirele istorice Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre se vor scoate la vânzare printr-o tragere la sorți. Cei selectați vor avea dreptul de a restaura unul dintre monumentele funerare vechi și să își cumpere un loc de veci chiar lângă el.

Loterie pentru locurile de veci din Paris

Fiecare mormânt costă 4.000 de euro, iar restaurarea este obligatorie, cu o condiție, ca aspectul final să fie fidel cu originalul. Programul, aprobat în unanimitate de consiliul local în aprilie, urmărește să salveze monumentele degradate și să răspundă lipsei acute de spațiu în cimitirele pariziene.

Autoritățile franceze au explicat faptul că în interiorul Parisului aproape toate cimitirele sunt pline încă din primele decenii ale secoului XX. De asta, noile locuri de veci sunt extrem de limitate și cererea este una uriașă. Întreținerea mormintelor este responsabilitatea familiilor, nu a orașului. Dacă nu au existat moștenitori, multe dintre monumente au fost lăsate în paragină. Totuși, pentru că aceste cimitire sunt clasificate drept situri de patrimoniu protejat, demolarea sau îndepărtarea monumentelor deteriorate este dificilă.

Locuri de veci printre artiști legendari

Cimitirele Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre sunt printre cele mai cunoscute din lume și atrag milioane de vizitatori. Aici sunt înmormântați Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf, scriitorul Marcel Proust, compozitorul Frederic Chopin, filosofii Jean-Paul Sartre și Simone de Beauvoir, scriitorul Samuel Beckett, pictorul Edgar Degas și regizorul François Truffaut.

Loteria este deschisă exclusiv persoanelor care locuiesc în Paris. Primăria a ales această metodă după ce a primit un număr mare de cereri de la cetățeni. Tragerea la sorți este programată pentru luna ianuarie 2026. Cei care câștigă trebuie să restaureze monumentul cumpărat în termen de șase luni și să achiziționeze un loc de veci în apropiere, tot într-un interval stabilit. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, vânzarea se anulează și banii sunt pierduți.

Prețurile variază în funcție de perioada concesiunii. Potrivit sursei citate, un loc pentru 10 ani costă 976 de euro, pentru 30 de ani, 3.354 de euro, iar pentru 50 de ani, 5.260 de euro. Cei care vor un loc „pe vecie” trebuie să plătească 17.668 de euro. Dacă o concesiune expiră și nu este reînnoită, locul poate fi revândut și reutilizat.

Recomandările autorului: