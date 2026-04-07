Simona Halep, marcată de moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas pe teren până la capăt”

Simona Halep, fostul număr 1 WTA, a venit cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale după moartea marelui Mircea Lucescu. Il Luce s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București.

Simona Halep: „Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră, ci te copleșește”

Fosta jucătoare de tenis a scris despre lucrul care a impresionat-o cel mai mult la Mircea Lucescu, acela de a „rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă”.

„Astăzi fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport.

Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt.

Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți. Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea.

Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră, ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește.

Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare.

Sincere condoleanțe familiei!! Odihnește-te în pace, Mister”, a fost mesajul transmis de Simona Halep pe rețelele de socializare.

Recomandarea autorului: