Prima pagină » Știri externe » Pe ultima sută de metri, Pakistanul îi cere lui Donald Trump să prelungească ultimatumul pentru Iran cu două săptămâni

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif i-a cerut președintelui american Donald Trump să prelungească termenul-limită impus Iranului cu două săptămâni, pe fondul eforturilor de mediere în curs.

„Eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant și puternic, cu potențialul de a duce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat. Pentru a permite diplomației să-și urmeze cursul, îi solicit cu sinceritate președintelui Trump să prelungească termenul-limită cu două săptămâni. Pakistanul, cu toată sinceritatea, solicită fraților iranieni să deschidă Strâmtoarea Ormuz pentru o perioadă corespunzătoare de două săptămâni, ca gest de bunăvoință. De asemenea, îndemnăm toate părțile beligerante să respecte un armistițiu peste tot timp de două săptămâni, pentru a permite diplomației să obțină o încetare definitivă a războiului, în interesul păcii și stabilității pe termen lung în regiune”, a scris prim-ministrul pakistanez pe pagina sa de X.

Mesajul vine cu puțin timp înainte ca ultimatumul emis de președintele american să expire. Potrivit ultimei sale postări pe Truth Social, Donald Trump a amenințat cu eradicarea civilizației iraniene dacă regimul de la Teheran nu deschide Strâmtoarea Ormuz pentru tranzitul internațional al navelor.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Donald Trump marți pe Truth Social.

