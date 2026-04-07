Cu puțin timp înainte să expire ultimatumul impus de Trump asupra Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, președintele american a anunțat, printr-o postare pe Truth Social, prelungirea termenului cu încă două săptămâni, la insistențele Pakistanului.

„Pe baza conversațiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir din Pakistan, în care mi-au cerut să amân forța distructivă trimisă în această seară către Iran și sub rezerva acceptării de către Republica Islamică Iran a DESCHIDERII COMPLETE, IMEDIATE și ÎN SIGURANȚĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentul și atacul Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Aceasta va fi o ÎNCETARE a FOCULUI între două părți! Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un Acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul și PACEA în Orientul Mijlociu. Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și credem că este o bază fezabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de dispută anterioare au fost convenite între Statele Unite și Iran, dar o perioadă de două săptămâni va permite finalizarea și încheierea Acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, în calitate de președinte și reprezentând, de asemenea, țările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă pe termen lung să fie aproape de rezolvare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe Truth Scocial.

Donald Trump a luat marți seara decizia de a suspenda bombardamentele planificate asupra infrastructurii civile din Iran. Suspendarea atacurilor este condiționată de acceptul Teheranului de a deschide „complet, imediat și sigur” Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul global de petrol, gaze și îngrășăminte. Anunțul lui Trump a venit cu doar o oră înainte de expirarea ultimatumului extrem de dur, în care președintele SUA a amenințat că, în lipsa unei decizii pozitive din partea Teheranului privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, „o întreagă civilizație va muri în această noapte”.

Decizia a fost luată în urma propunerii de încetare a focului venite din partea prim-ministrului pakistanez, Shehbaz Sharif, care a acționat ca mediator încă de la începutul conflictului. Planurile de atac, care au fost suspendate, vizau în principal, așa cum a anunțat Trump în repetate rânduri, infrastructura energetică iraniană, rețeaua electrică, dar și poduri. Deși campania militară care a început la sfârșitul lunii februarie a dus la distrugerea a mii de ținte militare, Trump a avertizat că atacurile asupra infrastructurii civile ar „trimite Iranul înapoi în Epoca de Piatră”.

Propunerea în 10 puncte a Iranului, „un pas important” către pace în Orientul Mijlociu

De asemenea, Trump precizează în mesajul său că a primit o propunere de pace în 10 puncte din partea Iranului, care poate servi drept o bază fezabilă în negocieri. „Aproape toate punctele de dispută anterioare au fost convenite între Statele Unite și Iran, dar o perioadă de două săptămâni va permite finalizarea și încheierea Acordului”, menționează președintele SUA.

Iranul a prezentat luni propunerea în 10 puncte pentru a pune capăt conflictului cu SUA și Israel, potrivit presei de stat iraniene. Planul a fost transmis mai departe către Washington de principalul intermediar: Pakistan.

Care sunt solicitările iranienilor

Printre punctele înaintate de Teheran se numără și garanția că Iranul nu va fi atacat din nou, dar și încetarea atacurilor israeliene asupra Hezbollah în Liban și ridicarea tuturor sancțiunilor. În schimb, Iranul va ridica blocada asupra Strâmtorii Ormuz și va impune o taxă de tranzit de aproximativ 2 milioane de dolari per navă, sumă care urmează să fie împărțită cu Omanul, care se află de cealaltă parte a strâmtorii. Din acești bani, Teheranul urmează să reconstruiască infrastructura distrusă de atacurile SUA și Israel, în loc să ceară compensații directe.

Întrebat luni ce părere are despre această propunere, Donald Trump a spus că „este o propunere semnificativă. Este un pas important. Nu este suficient de bună, dar este un pas foarte important”.

Contrapropunerile Teheranului, în asentimentul lui Trump?

Pe 24 martie, SUA au transmis Pakistanului propria lor propunere în 15 puncte de a pune capăt războiului, pentru a fi transmisă mai departe la Teheran. Iranul a respins-o la acel moment și a transmis mai departe o listă de contrapropuneri, dintre care unele au fost reiterate în lista transmisă luni.

