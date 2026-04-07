Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat pe rețelele sociale la moartea fostului mare antrenor Mircea Lucescu, care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

Ilie Bolojan: „Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare”

La aflarea veștii tragice, Ilie Bolojan a venit cu un mesaj pe rețelele sociale.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș. Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”, a scris Ilie Bolojan.

„Condoleanțe familiei îndoliate”

Premierul a transmis condoleanțe familiei.

„Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate”, a mai scris premierul.

Mircea Lucescu a murit după ce starea lui s-a agravat considerabil, vineri 3 aprilie 2025. Acesta fusese internat, de urgență, duminică, la Spitalul Universitar din București, după ce a leșinat în timpul cantonamentului de la Mogoșoaia, înaintea meciului amical cu Slovacia.

