Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile

China a închis o parte a spațiului aerian din largul coastei sale de nord-est pentru o perioadă de 40 de zile, fără nicio explicație, scrie The Telegraph. În mod normal, Beijingul restricționează zone din spațiul său aerian atunci când face exerciții militare dar, cu toate acestea, nu a anunțat niciun fel de manevre militare în perioada imediat următoare.

China a închis spațiul în perioada 27 martie – 6 mai, deși exercițiile militare de acest gen nu durează mai mult de câteva zile.

Spațiul aerian rezervat de chinezi, împărțit în cinci zone separate, se întinde pe aproximativ 550 de kilometri pătrați, de la Marea Galbenă până la Marea Chinei de Est, lângă Shanghai, potrivit Autorității Federale de Aviație a SUA. Zona, care se află la nord de insula Taiwan, acoperă un coridor unde Armata Populară de Eliberare a Chinei desfășoară adesea exerciții militare.

Mai mulți experți militari au declarat pentru Wall Street Journal că această zonă aeriană oferă chinezilor oportunitatea de a exersa manevre de luptă care ar fi utile în cazul unei invazii a Taiwanului.

În ciuda tensiunilor dintre China și Taiwan, un oficial taiwanez de rang înalt a declarat pentru Wall Street Journal că această operațiune a Beijingului este cel mai probabil un mesaj pentru Japonia, care este implicată într-o criză diplomatică cu China încă din luna octombrie.

China revendică Insulele Senkaku, care sunt actualmente sub administrarea japonezilor, și își trimite în mod constant patrule în jurul acestora pentru a pune presiune pe Tokyo. De altfel, japonezii consideră că riscul unei invazii asupra acestor insule este una dintre cele mai presante preocupări de securitate ale țării.

