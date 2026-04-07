Prima pagină » Știri externe » BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

Cinci dintr ecele zece avioane cisternă Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene americane, staționate în București, au decolat mați seara din România spre Orientul Mijlociu, scrie Boarding Pass.

Spre deosebire de primele misiuni efectuate ale acestor avioane, a căror durată era de aproximativ-6-7 ore, de data aceasta misiunea urmează să dureze până la 10 ore.

În același timp, mai multe bombardiere Stratofortress au decolat de pe aeroporturile din Marea Britanie și ar putea ajunge în spațiul aerian al Iranului fix în momentul expirării ultimatumului lui Donald Trump.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Donald Trump marți pe Truth Social.

