BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

Cinci dintr ecele zece avioane cisternă Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene americane, staționate în București, au decolat mați seara din România spre Orientul Mijlociu, scrie Boarding Pass.

Spre deosebire de primele misiuni efectuate ale acestor avioane, a căror durată era de aproximativ-6-7 ore, de data aceasta misiunea urmează să dureze până la 10 ore.

În același timp, mai multe bombardiere Stratofortress au decolat de pe aeroporturile din Marea Britanie și ar putea ajunge în spațiul aerian al Iranului fix în momentul expirării ultimatumului lui Donald Trump.