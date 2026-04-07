Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat marți, printr-o postare pe rețelele de socializare, eliberarea cetățenilor francezi Cécile Kohler și Jacques Paris, după o detenție de trei ani și jumătate în Iran.

Cei doi francezi, care aveau ocupația de profesori, au fost arestați în mai 2022 în timp ce se aflau într-o vizită turistică în Iran. La acel moment, autoritățile iraniene i-au acuzat pe cei doi de spionaj și colaborare cu serviciile de informații israeliene.

Cécile Kohler și Jacques Paris au fost condamnați în octombrie 2025 la pedepse grele cu închisoarea, unde cei doi au primit 20, respectiv 17 ani de închisoare pentru spionaj.

Franța a respins constant acuzațiile de spionaj ca fiind nefondate, numindu-i pe cei doi „ostatici de stat” folosiți ca monedă de schimb de către Teheran.

Deși au fost eliberați din închisoarea Evin încă din noiembrie anul trecut, cei doi cetățeni francezi au fost plasați în arest în incinta Ambasadei Franței din Teheran, având interdicție de a părăsi țara.

„Cécile Kohler și Jacques Paris sunt liberi și se întorc în Franța, după trei ani și jumătate de detenție în Iran. Aceasta este o ușurare pentru noi toți și, bineînțeles, pentru familiile lor.Mulțumim autorităților omaneze pentru eforturile lor de mediere, serviciilor guvernamentale și cetățenilor care s-au mobilizat neobosit și au contribuit astfel la întoarcerea lor”, a scris Emmanuel Macron pe pagina de X.

