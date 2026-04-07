Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”

Oficialii de la Teheran au îndemnat marți iranienii să formeze lanțuri umane în jurul centralelor electrice, în contextul în care țara se confruntă cu un ultimatum impus de Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Președintele american a avertizat că, dacă Iranul nu se conformează, va lansa atacuri majore asupra infrastructurii civile și energetice.

Regimul iranian a făcut apel la „toți tinerii, sportivii, artiștii, elevii și studenții, precum și profesorii lor” să protejeze centralele amenințate de Trump, scrie Associated Press. „Centralele electrice sunt bunurile și capitalul nostru național”, a spus Alireza Rahimi, secretarul Consiliului Suprem pentru Tineret și Adolescenți.

Marți, câțiva iranieni au format lanțuri umane în mai multe orașe iraniene. Aceștia s-au adunat pe poduri și în jurul unor centrale, în contextul în care termenul limită impus de Donald Trump se apropie de final.

Trump a stabilit termenul limită la ora 20:00 (miercuri, 03:00 ora României) pentru ca Teheranul să ridice blocada impusă asupra Strâmtorii Ormuz, prin care în timp de pace trecea aproximativ 20% din rezerva mondială de petrol și gaze.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Donald Trump marți pe Truth Social. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat marți dimineață că peste 14 milioane de iranieni, inclusiv el însuși, s-ar oferi voluntari pentru efortul de război.

„Peste 14 milioane de iranieni mândri s-au înregistrat până acum pentru a-și sacrifica viața pentru a apăra Iranul”, a scris Pezeshkian într-o postare pe platforma de socializare X. „Și eu am fost, sunt și voi rămâne devotat să-mi dau viața pentru Iran.”

Încă de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, Iranul a rămas sfidător față de cerințele Statelor Unite și a respins toate propunerile de încetare a focului.

