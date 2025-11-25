21:39

Într-un anunț de ultimă oră pe Truth Social, Donald Trump anunță că trimisul său special, Steve Witkoff , se va întâlni în perioada următoare cu Putin la Moscova iar secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii pentru negocierea acordului de pace. Trump spune că se va întâlni cu Zelenski și Putin doar când respectivul document va fi finalizat.

„În ultima săptămână, echipa mea a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina (un război care nu ar fi început NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte!). Luna trecută au murit 25.000 de soldați.

Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord.

În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii.

Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles.

Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenskyy și președintele Putin, dar NUMAI când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni foarte importante și să sperăm cu toții că PACE va fi realizată CÂT MAI CURÂND POSIBIL!

DONALD J. TRUMP/ PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”