Mutare de forță a lui Trump: numește un nou reprezentant special pentru Ucraina, după ce i-a dat ultimatum lui Zelenski

22 nov. 2025, 13:50, Știri externe
Daniel Driscoll, secretarul forțelor terestre ale Statelor Unite, a fost numit noul reprezentant special pentru Ucraina, informează The Guardian, citând surse. El îl va înlocui în această funcție pe Keith Kellogg, care intenționează să părăsească postul și administrația Trump în ianuarie 2026.

În prima sa misiune la Kiev, unde a venit cu planul de pace pentru Ucraina, Driscoll a întârziat și a înjurat. Un înalt oficial european a descris tonul întâlnirii cu delegația americană drept „dezgustător”, scrie Financial Times. Potrivit oficialilor europeni prezenți, discuția a ajuns rapid într-un impas. Driscoll a folosit, de asemenea, multe expresii vulgare. „Trebuie să punem capăt acestei mizerii”, a spus americanul.

La Kiev, Daniel Driscoll a declarat că rușii au o bază industrială puternică și că Ucraina va trebui neapărat să încheie un acord de pace. Acesta a spus că țara se află într-o „situație foarte proastă” și acum este cel mai potrivit moment pentru pace.

Daniel Driscoll, numit secretar în februarie, a fost coleg de clasă cu JD Vance

Daniel Patrick Driscoll a fost confirmat de Senatul american ca secretar al Armatei Statelor Unite pe 25 februarie 2025, după ce a fost nominalizat de Donald Trump la sfârșitul anului 2024. Acesta este veteran, a luptat în războiul din Irak și, înainte de a ocupa această funcție, Driscoll a fost implicat în domeniul juridic, în afaceri și investiții, inclusiv rolul de consilier pentru JD Vance, cu care a fost și coleg de clasă.

Keith Kellog se retrage din administrația Trump

Keith Kellogg, general în retragere, a fost numit de Donald Trump în poziția de reprezentant special pentru Ucraina pentru a facilita negocierile și discuțiile privind războiul. În cadrul negocierilor recente, Kellogg pare să fi fost înlocuit sau nu a mai fost inclus în echipele de negociere. Atribuțiile sale au fost preluate de alți oficiali americani, precum secretarul de Stat Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională, Mike Walz.

