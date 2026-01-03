Prima pagină » Știri externe » Pană de curent în sud-vestul Berlinului: 50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri au rămas fără electricitate

03 ian. 2026, 18:03, Știri externe
50.000 de case și 2.000 de întreprinderi comerciale din sud-vestul Berlinului sunt la această oră fără curent electric, a anunțat Der Spiegel.

Purtătorul de cuvânt al operatorului Stromnetz Berlin au transmis că nu știu când ar putea fi readusă distribuția de electricitate la normalitate.

Sunt afectate districtele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde.

Curentul electric a fost restabilit treptat. Pana de curent coincide cu începutul iernii, temperaturile din Berlin fiind în pragul de îngheț, iar în unele zone au loc ninsori abundente.

Cele mai noi