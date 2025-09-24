Imagini apocaliptice. O groapă uriașă înghite o stradă întreagă din fața unui spital

Panică la Bangkok, o groapă uriașă a apărut miercuri dimineață în fața spitalului public din Vajira. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7:00, iar autoritățile au decis evacuarea pacienților și a locuitorilor din clădirile din apropiere.

O groapă imensă a înghițit drumul din fața spitalului din Bangkok

Pacienții și locuitorii din apartamentele aflate în apropiere au fost evacuați, întrucât groapa – cu dimensiuni de circa 30 pe 30 de metri lățime și 50 de metri adâncime – a apărut în fața spitalului public.

O declarație transmisă de Biroul Național de Știri al Thailandei (NBT), instituție de stat, a menționat că groapa se extinde, însă nu au fost raportate încă victime.

„Echipele de urgență și echipele de ingineri se află la fața locului și lucrează pentru a stabiliza zona și a preveni alte daune”, a precizat NBT, adăugând că o stație de utilități din apropiere a fost închisă, deoarece groapa prezenta „riscuri pentru infrastructură și creștea îngrijorarea pentru navetiști și pietoni”.

Speculații pe seama gropii imense

Au apărut și speculații potrivit cărora legau craterul de săpăturile realizate în apropiere pentru construirea unei noi linii de metrou, însă autoritățile nu au confirmat cauza.

