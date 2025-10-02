Prima pagină » Știri externe » Papa Leon al XIV-lea CRITICĂ politicile lui Trump, spre nemulțumirea catolicilor conservatori

Papa Leon al XIV-lea CRITICĂ politicile lui Trump, spre nemulțumirea catolicilor conservatori

02 oct. 2025, 17:13
Papa Leon al XIV-lea CRITICĂ politicile lui Trump, spre nemulțumirea catolicilor conservatori

„Luna de miere” a Papei Leon al XIV-lea cu catolicii conservatori pare să se fi încheiat după ce Suveranul Pontif a criticat deschis politicile anti-imigraţie impuse de președintele american Donald Trump în Statele Unite.

Papa Leon al XIV-lea a fost considerat iniţial un aliat al conservatorilor catolici după alegerea sa în funcție. Însă discursul său a luat o turnură neașteptată atunci când s-a pronunțat împotriva politicilor practicate de Administrația Trump.

„Nu ştiu dacă cineva care spune că este împotriva avortului, dar este de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranţilor în Statele Unite, este pro-viaţă”, a declarat Leon, potrivit Reuters.

În timp ce unii au lăudat poziția papei, alții nu s-au ferit să-l critice pentru dualitate.

„Preferam tăcerea anterioară decât interviurile papale actuale”, susțin criticii.

Administraţia Trump nu a rămas indiferentă și a reacţionat la declarațiile papei.

„Respingem eticheta de tratament inuman. Expulzările fac parte din politica internă a SUA și sunt o măsură de securitate națională”, transmite secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Deşi precautul Leon al XIV-lea va încerca să evite ciocnirile repetate cu conservatorii, acestea sunt inevitabile, în contextul în care Suveranul Pontif rămâne fidel valorilor sale și dedicat aplicării agendei publice a Vaticanului.

