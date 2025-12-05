Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile – începând cu data de 04 decembrie 2025 – față de Violeta Cătălina Ionescu, membru PMP, primar al comunei Olteni, județul Teleorman.

Primărița din Olteni este acuzată de săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, iar procurorii anticorupție au stabilit un prejudiciu de „2.213.112 lei reprezentând sumele plătite cu titlu de ajutor social (venit minim de incluziune) beneficiarilor apți de muncă ce nu și-ar fi îndeplinit obligația de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile”.

Gândul prezintă informații în exclusivitate din ancheta desfășurată de procurorii DNA în care un rol esențial l-au avut și interceptările ambientale în urma cărora primărița PMP din Olteni s-a dat de gol și a recunoscut că încălca legea.

Cu ocazia efectuării percheziției, au fost găsite la domiciliul primăriței – ex-PNL, acum la PMP – nu mai puțin de 251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari.

Ce acuzații i se aduc primăriței din Olteni

Potrivit DNA, în perioada 2024 – 2025, primărița din Olteni, județul Teleorman, nu ar fi îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege în domeniul acordării ajutoarelor sociale.

nu ar fi întocmit anual un plan de acțiuni/lucrări de interes local;

nu ar fi ținut evidența orelor de muncă efectuate pentru activitățile și lucrările de interes local, de către persoanele apte de muncă;

nu ar fi afișat lunar, la sediul propriu, planul de acțiuni/lucrări de interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de ajutor social, lista persoanelor care urmează să efectueze activități sau lucrări de interes local, precum și situația activităților/lucrărilor efectuate în luna anterioară;

nu ar fi dispus suspendarea acordării ajutorului social ca urmare a neîndeplinirii obligației beneficiarilor de ajutor social de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

nu ar fi dispus încetarea acordării ajutorului social persoanelor care nu îndeplineau condițiile legale.

Primărița din Olteni, în „echipă” cu inspectorul Adriana-Cornelia Dima

În același dosar întocmit de procurorii anticorupție este urmărită penal și Adriana-Cornelia Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din cadrul primăriei comunei Olteni, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu.

„În perioada februarie – decembrie 2021, cu încălcarea dispozițiilor legale, inculpata Violeta Cătălina Ionescu, beneficiind de ajutorul Adrianei-Cornelia Dima, ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma totală de 403.847 lei pentru achiziția de bunuri care nu erau strict legate de obiectul de activitate al unității administrativ teritoriale și care nu erau în interesul activității primăriei respective. Achizițiile ar fi fost efectuate în contextul în care, la data de 01 ianuarie 2021, UAT Comuna Olteni avea deja plăți restante către alți furnizori în sumă de 475.386 lei, până la finalul anului valoarea plăților restante crescând la 1.886.644 lei. Majoritatea datoriilor aveau o vechime mai mare de un an”, se precizează în comunicatul transmis de DNA.

Totul a început cu un control tematic la UAT Comuna Olteni

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, în perioada 26.08.2025 – 28.08.2025 inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman au efectuat un control tematic la UAT Comuna Olteni, având ca obiectiv verificarea respectării de către unitatea administrativ teritorială a prevederilor legale privind evidența orelor de muncă pentru beneficiarii de VMI apți de muncă.

Cu această ocazie echipa de control a verificat un număr de 235 dosare privind venitul minim de incluziune, constatându-se că nicio persoană aptă de muncă nu își efectuase orele de muncă aferente dispoziției de acordare.

Cu toate acestea, beneficiarii au încasat sumele reprezentând venitul minim de incluziune, producând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 2.213.112 lei (1.379.404 lei în 2024 și 833.708 lei în 2025)

Interceptări DNA. Primărița din Olteni: „Mi-am asumat ani de zile ajutorul, la voi, la toți, care n-ați ieșit să vă faceți orele!”

În data de 23.10.2025, ora 15:45:33, Violeta-Cătălina Ionescu, a fost apelată de un bărbat, iar conversația a fost interceptată de procurorii anticorupție.

În timpul acestei conversații, primărița din Olteni recunoaște că „scenariul” funcționase de ani întregi și, mai mult, vorbea despre „corupția” și „nedreptatea” din România.

„IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Sunt cumulate, înțeleg și că au încetat și complementarea copiilor!

: Sunt cumulate, înțeleg și că au încetat și complementarea copiilor! DOMN : Da! Dar eu am fost acuma acolo și alții au luat doamna și complementara! Și ei și soția lor! Am fost acolo și a zis că la cine le-a venit, le-a venit, care nu, le-a suspendat! 115 dosare decât a venit! Din trei sute și ceva!

: Da! Dar eu am fost acuma acolo și alții au luat doamna și complementara! Și ei și soția lor! Am fost acolo și a zis că la cine le-a venit, le-a venit, care nu, le-a suspendat! 115 dosare decât a venit! Din trei sute și ceva! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Unde ați fost voi?

: Unde ați fost voi? DOMN : La Poștă! Acuma! La dirigintă!

: La Poștă! Acuma! La dirigintă! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : A! La Poștă! La dirigintă! Nu știam unde, Florin!

: A! La Poștă! La dirigintă! Nu știam unde, Florin! DOMN : Și mulți au luat și social și complementara, d-asta am rămas așa…

: Și mulți au luat și social și complementara, d-asta am rămas așa… IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Cine a luat mă socialul? Au luat femeile peste 64 de ani… și femeile care au fost singure cu copii sub 7 ani, Florin!

: Cine a luat mă socialul? Au luat femeile peste 64 de ani… și femeile care au fost singure cu copii sub 7 ani, Florin! DOMN : Am înțeles!

: Am înțeles! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Ăștia au luat! Nu au luat ceilalți! Da! Au fost suspendate majoritatea de ajutor social!

: Ăștia au luat! Nu au luat ceilalți! Da! Au fost suspendate majoritatea de ajutor social! DOMN : Bine!

: Bine! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Cum adică? Voi ce gândiți? Că eu vă opream vouă și nu opream la alții? Că n-am oprit eu nimic!

: Cum adică? Voi ce gândiți? Că eu vă opream vouă și nu opream la alții? Că n-am oprit eu nimic! DOMN : Eu am crezut că… am crezut că… că d-aia am văzut acolo! Bă! Dar nici complementara la copii! Ce să mai zic!

: Eu am crezut că… am crezut că… că d-aia am văzut acolo! Bă! Dar nici complementara la copii! Ce să mai zic! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Florin! Eu nu vă înțeleg de ce vă supărați atât de tare pentru o lună de zile în situația în care eu, eu, vorbesc de mine, mi-am asumat ani de zile, ajutorul, la voi, la toți, care n-ați ieșit să vă faceți orele !

: DOMN : Doamnă! Nu m-am supărat pe dumneavoastră!

: Doamnă! Nu m-am supărat pe dumneavoastră! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Păi da vă văd că sunteți toți supărați și nu m-ați înțeles și n-ați înțeles că a fost o situație de rea-intenție contra mea! Și n-am putut face nimic! La cât să vă mai explic! Că nu mai pot nici eu, Florin!

: Păi da vă văd că sunteți toți supărați și nu m-ați înțeles și n-ați înțeles că a fost o situație de rea-intenție contra mea! Și n-am putut face nimic! La cât să vă mai explic! Că nu mai pot nici eu, Florin! DOMN : Da, doamna primar! Eu vă…

: Da, doamna primar! Eu vă… IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Mie mi-au făcut dosar penal pentru că am acceptat să-mi facă mie dosar penal decât să vă oprească vouă trei ani de zile ajutorul!

: Mie mi-au făcut dosar penal pentru că am acceptat să-mi facă mie dosar penal decât să vă oprească vouă trei ani de zile ajutorul! DOMN : Am înțeles, doamnă! Eu doar am fost nelămurit, doar ce-am văzut acolo, d-asta am zis să sun și eu! Să văd ce se întâmplă! Eu am înțeles! Mi-ați explicat dumneavoastră! Mi-a explicat și doamna Carmen! Și Oana!

: Am înțeles, doamnă! Eu doar am fost nelămurit, doar ce-am văzut acolo, d-asta am zis să sun și eu! Să văd ce se întâmplă! Eu am înțeles! Mi-ați explicat dumneavoastră! Mi-a explicat și doamna Carmen! Și Oana! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Așa! V-a spus și Carmen, așa!

: Așa! V-a spus și Carmen, așa! DOMN : Nu sunt de rea-voință să nu înțeleg, da… m-am exprimat… Bă! Dar nici complementara la copii! Asta am zis!

: Nu sunt de rea-voință să nu înțeleg, da… m-am exprimat… Bă! Dar nici complementara la copii! Asta am zis! IONESCU VIOLETA-CĂTĂLINA : Da! Au făcut un abuz! Nici… Complementara trebuia să le-o da la copii! Pentru că e dreptul copiilor! Dar asta este legea Țării Românești! Și asta este corupția și nedreptatea din țara noastră! Ce vrei Florin să-ți spun mai mult de-atât! Că și eu sunt dărâmată! Tu crezi că mie îmi convine când eu am semnat atâția ani de zile pentru voi fără să ieșiți …

: Da! Au făcut un abuz! Nici… Complementara trebuia să le-o da la copii! Pentru că e dreptul copiilor! Ce vrei Florin să-ți spun mai mult de-atât! Că și eu sunt dărâmată! DOMN: Da, doamnă, știm…”, recunoaște bărbatul.

