Emmanuel Macron a fost filmat în timp ce făcea jogging în China. Cum decurge vizita președintelui francez la Chengdu. Gestul rar făcut de Xi Jinping

Președintele francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită de stat în China, a fost filmat, vineri dimineață, în timp ce făcea jogging într-un parc din orașul Chengdu, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, relatează Global Times.

Utilizatorii platformei de socializare chineze Xiaohongshu, asemănătoare cu Instagram, au postat videoclipuri și fotografii, spunând că l-au văzut pe președintele francez.



Macron își încheie, vineri, călătoria în China într-o notă mai intimă și relaxată, după discuțiile dificile de ieri despre Ucraina și comerț. Departe de monumentala Mare Sală a Poporului din Beijing, unde s-au întâlnit joi, președintele Xi, însoțit de soția sa, Peng Liyuan, a fost ghidul cuplului prezidențial francez care a ajuns, astăzi, la situl barajului Dujiangyan, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Președintele Xi a lăudat aici „înțelepciunea” anticilor. „Este un sistem de inginerie ecologică care întruchipează armonia dintre om și natură, iar acest spirit al ingineriei strălucește în toate domeniile, fie că este vorba de gestionarea apei sau de guvernarea statului, ne putem inspira întotdeauna din el”, a spus el.

Ambasada Chinei în Franța a publicat, astazi, mai multe imagini cu președintele Xi Jinping și soția acestuia, alături de Emmanuel și Brigitte Macron la Dujiangyan, orașul Chengdu, provincia Sichuan.

Cele două cupluri prezidențiale au încheiat această reuniune cu un prânz, înainte ca Emmanuel și Brigitte Macron să continue cu un program mai personal.

Macron va avea un întâlnire cu un grup de studenți, în timp ce Brigitte va vizita Centrul de Conservare pentru Creșterea Ursilor Panda Giganți din Chengdu, unde tocmai s-au întors doi panda în vârstă de 17 ani, împrumutați Franței în 2012.

Chengdu, al patrulea oraș ca mărime din China, cu 21 de milioane de locuitori, este considerat unul dintre cele mai deschise din punct de vedere cultural și social.

Gestul rar a lui Xi Jinping

Faptul că liderul chinez Xi Jinping l-a însoțit, vineri, pe președintele francez Emmanuel Macron la Chengdu, este considerat un gest rar, care evidențiază atenția Beijingului asupra Parisului, scriu jurnaliștii Reuters.

Potrivit acestora, chiar și atunci când președintele american Donald Trump a efectuat o vizită istorică în China la începutul primului său mandat, în 2017, Xi nu i-a oferit atâta atenție. Atunci liderul chinez i-a oferit o cină privată în Orașul Interzis din Beijing, însă călătoria s-a limitat la capitala chineză.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez

Soții Macron au fost tratați regește la sosirea în Beijing. Chinezii le-au întins covorul roșu și i-au oferit lui Brigitte un buchet uriaș de flori. Ce semnificație a avut ținuta primei doamne a Franței