Furtuna „Byron” a lovit o mare parte a Greciei cu ploi torențiale și vânturi puternice. Imaginile incredibile care circulă pe rețelele de socializare arată străzi transformate în adevărate râuri și mașini luate de ape.

112 mesaje de avertizare au fost trimise în zeci de zone, aproape jumătate din țară, scrie Sky Gr. În această dimineață, au fost alertați locuitorii din Mandra și Megara. Autoritățile le-au cerut să se îndepărteze de zonele subterane și de parterele clădirilor.

Cetățenii au primit 112 mesaje consecutive de ieri în Mania de Est, Evrota, Pieria, Attica, Macedonia Centrală, Magnesia, Larissa, Sporade, Evia, Chios, Samos, Ikaria, Dodecanese, Creta și Ciclade.

Conform meteorologilor, cele mai mari precipitații au fost înregistrate în vestul și nordul Atticii. Aici, ploi torențiale au început joi la prânz, cauzând probleme serioase pe rețeaua rutieră.

Clipurile înregistrate pe o șosea din Alimos, unde apele repezi mătură tot ce le stă în cale, au devenit virale.Proprietarii de mașini încearcă disperați să-și salveze vehiculele, în timp ce apele au inundat și parterele blocurilor.

Imagini incredibile în Alimos – Sursă: x/@ForecastGreece

În mai multe zone s-au înregistrat căderi de copaci.

Toate școlile primare și secundare publice și private din Attica vor rămâne închise, vineri, prin decizia Regiunii Attica și în urma unor ample consultări cu Protecția Civilă și Serviciile Medicale de Urgență, în timp ce Ministerul de Interne a anunțat că funcționarii publici care nu se pot prezenta astăzi la serviciu, din cauza fenomenelor meteorologice extreme, pot lipsi fără consecințe.

La scurt timp după ora 09:00, vineri dimineață, autoritățile a trimis o alertă locuitorilor din așezarea Ellinoroson (Pontiaka), din cauza unei posibile revărsări a râului Sarantapotamos. Notificarea precizează că locuitorii trebuie să rămână vigilenți și să respecte instrucțiunile autorităților, deoarece ploile continue pot crește nivelul apei din râu.

Poliția salvează cetățeni din case și mașini în centrul Atenei

Pentru a salva cetățenii și a îndepărta obiectele de pe străzile inundate din centrul Atenei, forțele de poliție au intervenit de la primele ore ale zilei de vineri.

Începând cu ora 05.30 dimineața, salvatorii au primit un total de 61 de apeluri privind acumulări de apă și obstacole pe drumuri în centru orașului.

Imagini cu o sală a Universității de Economie și Afaceri din Atena, care a fost inundată, circulă în mediul online.

Fenomenele intense sunt așteptate să continue în următoarele ore, furtuna deplasându-se spre est și nord.

