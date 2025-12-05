🚨 Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a organizat o ceremonie spectaculoasă în fața Palatului Prezidențial din New Delhi

13:02

Președintele rus Vladimir Putin a asigurat, vineri, India că va avea acces neîntrerupt la combustibil, ca parte a unei campanii mai ample de consolidare a relațiilor bilaterale dintre cele două națiuni. New Delhi se confruntă cu presiuni puternice din partea SUA de a înceta să cumpere petrol de la Moscova.

La o întâlnire de presă comună cu prim-ministrul Narendra Modi, Putin a declarat: „Suntem pregătiți să continuăm livrările neîntrerupte de combustibil pentru economia indiană în creștere”.

Președintele american Donald Trump a impus în august tarife vamale de 50% pentru majoritatea produselor indiene, invocând achizițiile continue de petrol rusesc ale New Delhi – venituri despre care Washingtonul susține că ajută la finanțarea războiului din Ucraina.

Prim-ministrul Narendra Modi, care îl găzduiește pe Putin la un summit de la New Delhi, dominat de discuții pe teme precum energie, apărare și comerț, i-a mulțumit liderului rus pentru „angajamentul său neclintit față de India”.