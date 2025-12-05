Prima pagină » Știri externe » Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a organizat o ceremonie spectaculoasă în fața Palatului Prezidențial din New Delhi

Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a organizat o ceremonie spectaculoasă în fața Palatului Prezidențial din New Delhi

05 dec. 2025, 11:20, Știri externe
13:02

UPDATE. Rusia este pregătită să continue livrările de combustibil către India, declară Putin

Președintele rus Vladimir Putin a asigurat, vineri, India că va avea acces neîntrerupt la combustibil, ca parte a unei campanii mai ample de consolidare a relațiilor bilaterale dintre cele două națiuni. New Delhi se confruntă cu presiuni puternice din partea SUA de a înceta să cumpere petrol de la Moscova.

La o întâlnire de presă comună cu prim-ministrul Narendra Modi, Putin a declarat: „Suntem pregătiți să continuăm livrările neîntrerupte de combustibil pentru economia indiană în creștere”.

Președintele american Donald Trump a impus în august tarife vamale de 50% pentru majoritatea produselor indiene, invocând achizițiile continue de petrol rusesc ale New Delhi – venituri despre care Washingtonul susține că ajută la finanțarea războiului din Ucraina.

Prim-ministrul Narendra Modi, care îl găzduiește pe Putin la un summit de la New Delhi, dominat de discuții pe teme precum energie, apărare și comerț, i-a mulțumit liderului rus pentru „angajamentul său neclintit față de India”.

12:57

UPDATE. Putin: Rusia a contribuit la înarmarea și modernizarea armatei indiene

Președintele rus Vladimir Putin a declarat.

Țara noastră, în ultima jumătate de secol, a contribuit la înarmarea și modernizarea armatei indiene, inclusiv a Forțelor de Apărare Aeriană, a aviației și a Marinei. În general, suntem, fără îndoială, mulțumiți de rezultatele negocierilor pe care tocmai le-am avut… Îmi pot exprima încrederea că vizita actuală și acordurile la care s-a ajuns vor contribui la aprofundarea parteneriatului strategic ruso-indian în beneficiul țărilor și popoarelor noastre, al popoarelor Indiei și Rusiei.”

12:50

UPDATE. Premierul Modi: Sunt recunoscător prietenului meu Putin pentru legăturile dintre India și Rusia

Prim-ministrul Modi i-a mulțumit „prietenului” său, președintele rus Putin, pentru legăturile puternice dintre Rusia și India.

Premierul Narendra Modi a declarat: „…Acum cincisprezece ani, în 2010, parteneriatul nostru a primit statutul de Parteneriat Strategic Privilegiat Special. În ultimele două decenii și jumătate, el (președintele Putin) a hrănit această relație prin conducerea și viziunea sa. Conducerea sa, în orice circumstanțe, a ridicat legăturile noastre la noi culmi. Îmi exprim sincera recunoștință președintelui Putin, prietenului meu, pentru această prietenie profundă și angajamentul neclintit față de India.”

În ultimele opt decenii, lumea a cunoscut suișuri și coborâșuri, omenirea a fost martora unor provocări, dar legăturile dintre India și Rusia rămân stabile, a declarat premierul Modi.

Acesta a anunțat lansarea unei vize turistice.

 „Anul acesta, în octombrie, milioane de credincioși au primit binecuvântările relicvelor sacre ale Domnului Buddha la Forumul Internațional Budist din Kalmykia. Mă bucur că vom lansa în curând o viză turistică electronică gratuită de 30 de zile și o viză turistică de grup de 30 de zile pentru cetățenii ruși…”

12:45

UPDATE. Rusia va construi cea mai mare centrală nucleară din India la Kudankulam, spune Putin

La o întâlnire de presă comună cu prim-ministrul Narendra Modi, președintele rus Vladimir Putin a declarat:

„Desfășurăm un proiect emblematic pentru construirea celei mai mari centrale nucleare din India, la Kudankulam. Două dintre cele șase unități sunt deja conectate la rețeaua electrică, în timp ce alte patru sunt în construcție. Aducerea acestei centrale la capacitate maximă va aduce o contribuție impresionantă la nevoile energetice ale Indiei, furnizând energie ieftină și curată pentru industrii și gospodării. De asemenea, putem discuta despre reactoare modulare mici, centrale nucleare plutitoare și utilizări non-energetice ale tehnologiei nucleare, inclusiv în medicină și agricultură. Lucrăm cu partenerii noștri indieni pentru a construi noi rute internaționale de transport și logistică, inclusiv Coridorul Internațional de Transport Nord-Sud din Rusia și Belarus până la Oceanul Indian. Există oportunități majore pentru comerțul bilateral odată cu extinderea acestui coridor, inclusiv a legăturii sale cheie – Ruta Mării Nordului.”

12:41

UPDATE. So Sorry a lansat o animație care îi prezintă pe Narendra Modi și Vladimir Putin

Serialul de desene animate politice indian, So Sorry, a lansat o animație care îl prezintă pe Narendra Modi conducând o motocicletă cu Vladimir Putin în ataș.

Videoclipul îi arată pe cei doi ținându-se de mână și cântând împreună în hindi, iar la un moment dat trec cu mașina pe lângă niște lansatoare de rachete sol-aer, care fac obiectul unui acord între cele două țări. Când cei doi se opresc să alimenteze, sunt întâmpinați de un Donald Trump cu o expresie furioasă la pompe.

So Sorry este produsă de revista săptămânală în limba engleză India Today, revista cu cea mai mare circulație din țară.

12:30

UPDATE. Princlipalele declarații ale lui Putin și Modi

Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, și-au încheiat conferința de presă de la Delhi. Cei doi lideri au fost martori la un schimb de acorduri dintre India și Rusia, în domenii precum comerțul și agricultura. Nu au răspuns la întrebări, însă printre declarațiile lor s-au numărat:

⦁ Modi a prezentat planuri de a consolida legăturile dintre cele două țări. El a spus că au deschis două noi consulate indiene în Rusia și a anunțat două noi scheme de vize turistice.

⦁ În ceea ce privește războiul din Ucraina, Modi a declarat că India „a susținut pacea încă de la început”. El a salutat eforturile de a găsi o „soluție durabilă” și a spus că India este pregătită să „contribuie în viitor”.

„India și Rusia s-au sprijinit reciproc de mult timp și au lucrat cot la cot în lupta împotriva terorismului”, continuă el – menționând diverse atacuri, inclusiv atacul asupra Primăriei Crocus din Moscova din 2024.

⦁ În ceea ce privește energia, Putin a declarat că Rusia este „gata să continue livrările neîntrerupte de combustibil” către India, referindu-se la o centrală nucleară „emblematică” care este construită în India și la care Rusia va ajuta.

⦁ Russia Today (RT) va fi lansată în India, iar Putin a spus că va ajuta indienii să afle mai multe despre țara sa prin difuzarea de „informații obiective”.

⦁ Putin a declarat că el și Modi cooperează în domeniul politicii externe – inclusiv prin intermediul coaliției de țări BRICS – pentru a promova o lume „mai dreaptă” și „multipolară”.

12:28

UPDATE. Vladimir Putin a semnat în cartea vizitatorilor complexului memorial Raj Ghat

12:24

UPDATE. Vladimir Putin a vizitat memorialul dedicat lui Mahatma Gandhi

Președintele Rusiei a vizitat apoi memorialul dedicat lui Mahatma Gandhi, liderul poporului indian în lupta pentru eliberarea națională.

12:13

UPDATE. Putin a fost întâmpinat cu o ceremonie de primire la Rashtrapati Bhavan, reședința oficială a președintelui Indiei

O ceremonie oficială de bun venit pentru Vladimir Putin, găzduită de președintele Indiei, Droupadi Murmu, și de prim-ministrul Narendra Modi, a avut loc în piața din fața Palatului Prezidențial din New Delhi.

12:10

UPDATE. Restricții majore de trafic la Delhi în contextul vizitei președintelui rus Putin

Restricții de trafic și devieri de rute au fost implementate vineri în mai multe părți ale capitalei naționale – inclusiv în centrul Delhi – în contextul vizitei președintelui rus Vladimir Putin, a anunțat Poliția din Delhi într-un avertisment, îndemnând navetiștii să-și planifice călătoria.

Putin urmează să viziteze Rajghat, Bharat Mandapam, Hyderabad House și Rashtrapati Bhavan, printre alte locații cheie.

Pregătiri pentru recepția ceremonială a președintelui rus Vladimir Putin și Garda de Onoare la Rashtrapati Bhawan

Vladimir Putin a avut parte de o întâmpinare cu fast la sosirea sa în India. Hindușii au organizat ceremonii religioase dedicate lui Putin și au împânzit New Delhi cu portretul liderului rus, „venerat” aidoma unui zeu.

Cum a coborât din avion, Vladimir Putin  a admirat tinere femei efectuând dansuri tradiționale indiene. După ce s-au îmbrățișat ca doi prieteni, premierul indian Narendra Modi i-a oferit și un cadou:  o copie a textelor indiene vechi traduse în limba rusă din „Bhagavad Gita” (scripturi religioase sanscrite de mare importanță pentru hinduși) , iar ulterior, l-a poftit la un ospăț „informal”.

Putin a afirmat despre India că „nu mai este colonie britanică, ci o mare putere globală”, iar Modi a spus despre liderul rus că este un „bun prieten”.

Vizita lui Putin în India i-ar putea încurca pe occidentali

AP News informează că scopul călătoriei în India a fost întărirea relațiilor bilaterale și a legăturilor economice cu Moscova. Anul trecut, fostul președinte american Joe Biden a încercat să apropie SUA de India, sperând că va diminua influența  globală a organizației BRICS, dar fără prea mare succes.

Ambii lideri speră că vor obține avantaje prin cooperare economică în sectorul apărării, în domeniul energiei și la mobilitatea forței de muncă calificate. Există temeri pentru europeni: venirea lui  Putin la New Delhi ar putea să le compromită șansele Uniunii Europene și ale Statelor Unite de a negocia acorduri comerciale de mare importanță.

Obiectivele Moscovei prin întărilrea relațiilor cu New Delhi

Rusia și India au avut un acord comercial bilateral cu câștiguri de 68 de miliarde de dolari, expirat în martie anul acesta. Cele două puteri caută acum să încheie un acord comercial de 100 miliarde de dolari cu valabilitate până în 2030.

Este de așteptat ca India să cumpere avioanele de luptă rusești Su-30MKI și tehnologii pentru a-și dezvolta industria militară. În urma războiului cu Pakistan din luna mai,  indienii au spus încântați  că sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400 s-au dovedit eficiente.

India are nevoie de petrolul rusesc

Ultima iară când Putin a vizitat India a fost în 2021. De atunci, liderul rus se află într-un război de aproape 4 ani cu Kievul, dar și într-un război hibrid cu statele europene membre NATO. El s-a arătat deschis discuțiilor cu administrația Trump pentru implementarea unui acord de pace în Ucraina.  Putin și Modi și-au mai vorbit în septembrie, la Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, la patru luni după ce India și Pakistan au fost într-un război de câteva zile.

În august, ca răspuns pentru achiziționarea petrolului rusesc care alimentează mașina de război a Moscovei pentru Ucraina, președintele Trump a impus taxe vamale cu 25% mai mari asupra produselor indiene de import. India a încetat să mai achiziționeze petrol rusesc, sancționat în prezent de SUA. India, considerată cea mai populată țară de pe planetă, are în prezent nevoie de cantități mari de energie pentru 1,4 miliarde de consumatori.

Sursa Foto:  Kremlin.ru

