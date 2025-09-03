Prima pagină » Știri externe » Paradă militară uriașă la Beijing, de Ziua Victoriei. China și-a etalat ARSENALUL. Momente-cheie de la ceremonia la care participă Xi, Putin sau Kim

Paradă militară uriașă la Beijing, de Ziua Victoriei. China și-a etalat ARSENALUL. Momente-cheie de la ceremonia la care participă Xi, Putin sau Kim

Andrei Văcaru
03 sept. 2025, 11:18, Știri externe
Paradă militară uriașă la Beijing, de Ziua Victoriei. China și-a etalat ARSENALUL. Momente-cheie de la ceremonia la care participă Xi, Putin sau Kim
Galerie Foto 7

Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că renașterea națiunii chineze este „de neoprit” în discursul său rostit la Beijing, la comemorarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Vezi galeria foto
7 poze

La eveniment, pe lângă Xi, au participat președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, potrivit CGTN.

Cei trei lideri, cu Xi în centru, au privit unul lângă altul, de la balconul Pieței Tiananmen, parada gigant organizată pentru a marca victoria asupra Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial acum 80 de ani. Au văzut coregrafia impecabilă a soldaților care mărșăluiau la pas sub steaguri, o paradă de rachete capabile să transporte focoase nucleare, drone și tancuri și evoluțiile a zeci de avioane și elicoptere care desenau numărul 80 pe cerul ușor acoperit.

O imagine a trioului fără precedent a fost surprinsă doar pentru câteva secunde de televiziunea de stat, înainte de a trece la o altă imagine. Presa străină a fost ținută la distanță.

Televiziunea de stat, însă, a arătat sosirea lui Kim și a lui Putin, împreună cu cei aproximativ douăzeci de lideri străini invitați. Xi a dat mâna cu Putin, apoi cu Kim și cu ceilalți invitați. Ulterior, schimbând amabilități, Xi, flancat de cei doi invitați de marcă ai săi, a condus grupul în Piața Tiananmen, unde au început prin a saluta veteranii de război, unii dintre ei centenari, purtând uniforme și medalii. Mii de participanți au cântat cântece patriotice în imensa piață împodobită cu steaguri roșii. Xi, stând în mașina sa decapotabilă care circula pe Bulevardul Păcii Eterne, a trecut în revistă trupele în timp ce le răspundea prin salutul marțial.

Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean

Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-un, la Beijing, cu ocazia participării la parada militară care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„În ultimul timp, relațiile dintre țările noastre au devenit deosebit de amicale, bazate pe încrederea dintre aliați”, a declarat Putin la începutul întâlnirii.

Rusia și Coreea de Nord și-au intensificat cooperarea militară în ultimii ani, nord-coreeni furnizând armament și trupe pentru a sprijini efortul de război al Moscovei pe teritoriul ucrainean. Cele două țări au semnat un acord de apărare reciprocă în timpul unei vizite a președintelui rus în Coreea de Nord, anul trecut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de TRUPE pe teritoriul ucrainean/ „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite”

Adrian Năstase și Viorca Dăncilă, la Parada Victoriei la Beijing. Foștii premieri, la două rânduri de Putin, Xi și Kim Jong-un

Citește și

VIDEO ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
12:07
ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
EXTERNE Peste 33.000 de pagini de documente legate de dosarul EPSTEIN, publicate de Congresul SUA
11:37
Peste 33.000 de pagini de documente legate de dosarul EPSTEIN, publicate de Congresul SUA
ANALIZĂ Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut”
11:23
Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut”
EXTERNE Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de TRUPE pe teritoriul ucrainean/ „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite”
11:07
Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de TRUPE pe teritoriul ucrainean/ „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite”
EXTERNE Donald Trump îi ACUZĂ pe Xi Jinping și Vladimir Putin că s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii!
10:56
Donald Trump îi ACUZĂ pe Xi Jinping și Vladimir Putin că s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii!
EXTERNE Xi Jinping susține că „renașterea națiunii chineze” este „de neoprit”/ „Omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau RĂZBOI”
10:11
Xi Jinping susține că „renașterea națiunii chineze” este „de neoprit”/ „Omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau RĂZBOI”
Mediafax
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Scandal după ce Năstase și Dăncilă s-au fotografiat cu Putin și Kim. Reacția MAE: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Digi24
EXCLUSIV Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de Putin, Xi și Kim
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Evz.ro
Cum au plănuit sindicaliștii din Învățământ să-și bată joc de copii
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
O fostă concurentă din Casa Iubirii, declarații BOMBĂ despre relația cu Ahmed. Ce a scos la iveală te va lăsa fără cuvinte: "Îmi pare rău dacă sunteți dezamăgiți de ce urmează să zic". Adevărul pe care l-a ascuns mult timp
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Surprinzător de mulți bărbați mor pentru că refuză să meargă la medic