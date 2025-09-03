Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de TRUPE pe teritoriul ucrainean/ „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite”

Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-un, la Beijing, cu ocazia participării la parada militară care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„În ultimul timp, relațiile dintre țările noastre au devenit deosebit de amicale, bazate pe încrederea dintre aliați”, a declarat Putin la începutul întâlnirii.

Rusia și Coreea de Nord și-au intensificat cooperarea militară în ultimii ani, nord-coreeni furnizând armament și trupe pentru a sprijini efortul de război al Moscovei pe teritoriul ucrainean. Cele două țări au semnat un acord de apărare reciprocă în timpul unei vizite a președintelui rus în Coreea de Nord, anul trecut.

„Aș dori să vă mulțumesc în numele poporului rus pentru participarea noastră comună la lupta împotriva neonazismului contemporan”, a declarat Putin, reluându-și discursul pentru a justifica ofensiva din Ucraina, lansată în 2022.

Vladimir Putin le-a mulțumit soldaților nord-coreeni care „au luptat cu curaj și eroism” în regiunea Kursk, asigurând că „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite” de forțele armate nord-coreene, potrivit cotidianului L’Orient-Le Jour.

Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni ar fi fost uciși pe teritoriul ucrainean

Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost uciși în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat un parlamentar sud-coreean, prezentând cifre furnizate de Serviciul Național de Informații.

În aprilie, numărul militarilor nord-coreeni uciși pe teritoriul ucrainean era estimat la 600, dar pe baza unor evaluări actualizate, „cifrele indică acum aproximativ 2.000”, a declarat parlamentarul Lee Seong-Kweun.

Lee Seong-Kweun, membru al Partidului Puterea Populară al fostului președinte sud-coreean Yoon Suk-Yeol, a declarat că serviciile de informații sud-coreene estimează că Phenianul intenționează să desfășoare încă 6.000 de soldați în Rusia.

Foto: Profimedia

