Parlamentarii francezi au adoptat un proiect de lege controversat care interzice accesul copiilor sub 15 la platformele de socializare. Votul a fost unul decisiv, cu 130 de voturi „pentru” și 21 „împotrivă”, iar președintele Emmanuel Macron a salutat imediat rezultatul votului și a transmis un mesaj pe platforma X.

Adunarea Națională a Franței a aprobat cu o majoritate covârșitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani. Măsura vizează protejarea sănătății copiilor și adolescenților și este susținută de guvern, dar și de președintele Macron. Inițiativa legistlativă plasează Franța în rândul țărilor care iau măsuri concrete împotriva expunerii digitale premature, după ce Australia a devenit, în luna decembrie, prima democrație din lume care a impus restricții similare pentru copiii sub 16 ani.

Emmanuel Macron: Creierele copiilor noștri nu sunt de vânzare

Președintele Emmanuel Macron a salutat imediat rezultatul votului și a descris mișcarea drept „un pas major” pentru siguranța copiilor. Într-o postare pe platforma X, oficialul a îndemnat Senatul să aprobe rapid legea și a subliniat urgența situației.

„Am cerut Guvernului să accelereze procesul. Pentru că creierele copiilor noștri nu sunt de vânzare. Nici platformelor americane, nici rețelelelor chineze. Pentru că visele lor nu pot fi dictate de algoritmi. Pentru că nu vrem o generație anxioasă, ci o generație care crede în Franța, Republica și valorile ei”, a scris Emmanuel Macron pe X.

Legislația vizează direct cele mai populare aplicații folosite de tineri, inclusiv platformele Meta, TikTok și Snapchat. Acum obiectivul autorităților franceze este ca interdiciția să intre în vigoare înainte de începerea noului an școlar, în toamnă. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Senat, camera superioară a Parlamenteului francez.

