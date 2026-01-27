Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale

Ion Cristoiu: Două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale

27 ian. 2026, 12:03, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale”.

„În mai mult rânduri, atât în acest editorial video, cât și în jurnalul meu video am atras atenția că faimoasa criză a Groenlandei n-a făcut altceva decât să oficializeze un proces bine ascuns de ipocrizia occidentală, și anume faptul că ne aflăm în plină bătălie pentru realizarea lumii multilaterale. Lumea multilaterală înseamnă că locul Alianței Transatlantice îl ia ca fără Europa și America, să zicem, să ajungă la un Război Mondial.

Locul acesta îl ia o serie de alianțe pe plan mondial, european care contrazic alianțele obișnuite și schimbă configurația geopolitică. Fiecare bloc de putere și fiecare țară. Sigur, țările mari încercând să găsească, să facă noi alianțe. E un proces cu o dinamică uluitoare. Nu m-ar mira dacă ne vom trezi la o răsturnare de alianță, în sensul că Uniunea Europeană sau o parte se va alia cu America”, a spus Ion Cristoiu.

„Acordul între Uniunea Europeană și India e semnul unei alianțe făcute de Europa în semn de conflict cu Alianța Transatlantică”

„Spun că nu m-ar mira, deoarece, recent, acordul colosal, zice Ursula von der Leyen, între Uniunea Europeană și India e semnul unei alianțe făcute de Europa în semn de conflict cu Alianța Transatlantică. India este o țară apropiată de Rusia. Ea a intrat în conflict cu America lui Donald Trump, pentru că importă masiv, alături de China, petrol și gaz din Rusia.

Donald Trump a acuzat această țară, India, că, importând și plătind acest petrol, ajută mașinăria de război a Rusiei. Ce a spus Donald Trump contravine intereselor americane, interese care sunt în gaz lichefiat, de a vinde, a fost și un război al tarifelor. Și, iată, că pe acest fond vine acest acord prin care avem o alianță între Uniunea Europeană și India, care India este una dintre marile ale Rusiei, rămânând mai pe margine America.

Pe 23 ianuarie 2026, cancelarul Germaniei Merz a mers la Roma, la un summit interguvernamental, unde a avut o întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni. Aici, s-a pus la cale un fel de pact între Germania și Italia, în interiorul UE. Este limpede că această nouă axă vrea să înlocuiască (…) motorul franco-german, relațiile dintre Germania și Franța începând să scârțâie”, spune publicistul.

„Germania a fost mult mai prudentă decât Franța”

„Este foarte importantă această mișcare, doarece (…) e în favoarea lui Trump. E clar că Meloni, ca suveranistă și ca apropiată a Administrației Trump, n-a făcut altceva decât să oficializeze și apropierea Germaniei de America. Să nu uităm că în cazul crizei Groenlanda, Germania a fost mult mai prudentă decât Franța, care a fost lăsată singură să se cocoșească.

Este limpede că acest binom este îndreptat sau în conflict cu Franța, care devine tot mai izolată în isteria ei antiamericană, și aduce în Uniunea Europeană un binom care este favorabil unei politici mai prudente în acest război cu Donald Trump. Iată, deci, că sunt 2 mari evenimente care ne arată că ne aflăm în toiul războiului pentru crearea lumii multilaterale”, a conchis publicistul.

