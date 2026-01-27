Deși ne aflăm în plină criză economică, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut în luna decembrie 2025 cu 3,6%, faţă de luna noiembrie, până la 266,626 miliarde lei, şi cu 5,7% (-3,6% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

La sfârşitul lunii decembrie 2025, masa monetară în sens larg a înregistrat un sold de 795,408 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 3,5% (3,3% în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2025, iar în raport cu decembrie 2024 s-a majorat cu 7,2% (-2,2% în termeni reali).

Soldul creditelor acordate de bănci a crescut la 447,337 miliarde lei

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna decembrie 2025 cu 0,1% faţă de noiembrie 2025 (-0,1% în termeni reali), până la nivelul de 447,337 miliarde lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,2% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,6%. Pe de altă parte, creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,8% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,6% (1,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,2% (-3,2% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,5% a componentei în lei (-5,7% în termeni reali) şi cu 12,7% a componentei în valută exprimată în lei (9,9% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituţiile de credit a înregistrat o creştere în luna decembrie 2025 de 6% faţă de luna noiembrie 2025, până la 279,903 miliarde lei. De notat că, în raport cu decembrie 2024, acesta s-a majorat cu 11,9% (2% în termeni reali).

Depozitele în lei ale populației au crescut cu 3,6% față de luna anterioară

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în decembrie 2025 cu 4,1% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 676,028 miliarde lei. Faţă de aceeaşi perioadă a lui 2024, s-au majorat cu 6,9% (-2,6% în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 5% faţă de luna noiembrie 2025, până la 463,794 miliarde lei. Comparativ cu luna decembrie 2024, acestea s-au majorat cu 4,5% (-4,8% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,6% faţă de luna anterioară, până la 266,626 miliarde lei şi cu 5,7% (-3,6% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 6,9% (până la 197,168 miliarde lei) faţă de luna precedentă, iar faţă de luna decembrie 2024, au înregistrat o creştere de 2,9% (-6,2% în termeni reali).

Și depozitele în valută au crescut până la 144.242 miliarde lei

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 2,4% faţă de luna noiembrie 2025, în sold de 212,234 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,2%, însumând 41,626 miliarde euro). Comparativ cu decembrie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,5% (9,8%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 2,4% faţă de luna noiembrie 2025, până la 144,242 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,2%, până la 28,291 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a lui 2024, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,9% (10,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,4% faţă de luna noiembrie 2025, până la 67,991 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,3%, până la 13,335 miliarde euro). Comparativ cu decembrie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 11,8% (9%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

