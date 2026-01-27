Prima pagină » Sănătate » S-a stins din viață doctorul Nicolae Poiană, unul dintre pionierii fertilizării in vitro din România

27 ian. 2026, 11:36, Sănătate
Conf. Dr. Nicolae Poiană, unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii, s-a stins din viață astăzi, 27 ianuarie.

Nicolae Poiană a fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru competențele sale extinse în toate aspectele practicii obstetricale și ginecologice, domenii în care a ajutat mii de cupluri.

Membru fondator al unor societăți medicale de prestigiu din România, Dr. Poiană a contribuit astfel la dezvoltarea și standardele în obstetrică‑ginecologie și medicină reproductivă.
În 2005, acesta a pus bazele clinicii Mediplus, iar sub coordonarea sa a centrul medical a devenit un reper în medicina femeii.

Acesta a fost foarte cunoscut în rândul vedetelor din România, iar multe femei au apelat cu încredere la serviciile și sfaturile sale. Clinica Medipus și-a exprimat regretele printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook.

Dr. Nicolae Poiană a asistat peste 10.000 de nașteri

Conf. Dr. Nicolae Poiană  avea o experiență de peste patru decenii, în care a asistat peste 10.000 de nașteri, a realizat sute de fertilizări in vitro și a efectuat aproape 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice.

Conf. Dr. Nicolae Poiană a avut numeroase competențe și supraspecializări: fertilizare in vitro, reproducere umană asistată medical, chirurgie laparoscopică, histeroscopie, colposcopie, ultrasonografie obstetricală și ginecologică, chirurgie oncologică ginecologică.

De altfel, pe lângă activitatea medicală, a fost implicat în formarea multor generații de medici prin activitatea sa didactică, dar și prin cea publicistică, având la activ numeroase lucrări de specialitate, inclusiv capitole din tratate.

Acesta s-a implicat în dezvoltarea specialității în România, fiind membru fondator sau membru al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, al Societății Române de Uroginecologie, al Societății Române de Menopauză, al Societății Române de Endocrinologie Ginecologică, al Societății Române de Medicină Materno-Fetală, al Societății Române de Neuro-Psiho-Endocrinologie și al Societății Române de Reproducere Umană Asistată Medical.

La Spitalul Clinic SANADOR, dar și la spitalul de zi SANADOR Floreasca, Dr. Nicolae Poiană a coordonat activitatea Centrului de fertilizare in vitro, unde a acordat consultații de specialitate.

Dumnezeu să-l odihnească!

