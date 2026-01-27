Val de atacuri cibernetice pe Downing Street: de câți ani accesează chinezii telefoanele oficialilor britanici. Boris Johnson și Rishi Sunak, vizați

China a „spart“ telefoanele mobile ale unor înalți oficiali ai Downing Street timp de mai mulți ani, arată un raport publicat de The Telegraph. Potrivit sursei citate, se pare că operațiunea de „spionaj“ a compromis membri de rang înalt ai guvernului britanic și a expuș discuțiile lor private cu Beijingul.

Se știe că hackerii, sponsorizați de stat, au vizat telefoanele unora dintre cei mai apropiați colaboratori ai premierilor Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak între 2021 și 2024. Nu este clar dacă atacurile cibernetice au inclus și telefoanele mobile ale prim-miniștrilor înșiși, dar o sursă The Telegraph susține că acestea au ajuns „chiar în inima Downing Street”.

Surse din serviciile de informații americane au indicat că operațiunea de spionaj chineză, cunoscută sub numele de Salt Typhoon, este în curs de desfășurare, ridicând posibilitatea ca Sir Keir Starmer și personalul său să fi fost, de asemenea, expuși.

MI5 a emis o „alertă de spionaj” către Parlament în noiembrie cu privire la amenințarea de spionaj din partea statului chinez.

Premierul Starmer va călători în China chiar săptămâna aceasta – aceasta fiind prima vizită a unui prim-ministru britanic de la Theresa May în 2018 – pentru a consolida relațiile comerciale și de investiții cu Beijingul.

Călătoria lui Starmer vine în urma deciziei guvernului de a aproba planurile pentru o mega-ambasadă chineză la Londra, care, potrivit The Telegraph, ar urma să fie amplasată în apropierea unora dintre cele mai sensibile cabluri de comunicații ale orașului. Criticii au acuzat Partidul Laburist că pune în pericol securitatea națională prin adoptarea unei poziții moderate față de activitățile ostile ale Chinei, în speranța de a încheia acorduri comerciale cu aceasta.

„De câte dovezi mai are nevoie acest guvern înainte să înceteze să se lingușească în fața lui Xi și să se ridice cu mândrie ca o mare țară care suntem și să ne apere? Partidul Laburist recompensează actele ostile împotriva statului nostru.”, a transmis Alicia Kearns, membru al Parlamentului Regatului Unit.

Atacurile cibernetice ridică posibilitatea ca spionii chinezi să fi citit mesaje text sau să fi ascultat convorbiri telefonice în care erau implicați membri de rang înalt ai guvernului.

Chiar dacă nu au reușit să intercepteze apelurile, hackerii ar fi putut avea acces la metadate, dezvăluind cu cine au fost în contact oficialii și cât de des, precum și la date de geolocalizare care indicau locația aproximativă a acestora.

Atacul cibernetic asupra Downing Street a făcut parte dintr-o operațiune globală de spionaj a Beijingului care a vizat mai multe țări, inclusiv Statele Unite și ceilalți trei membri ai alianței de informații Five Eyes: Australia, Canada și Noua Zeelandă. Breșele de securitate datează cel puțin din 2021, dar agențiile de informații le-au descoperit abia în 2024.

Acestea au ieșit la iveală când SUA a dezvăluit că grupuri de hackeri legate de Beijing au obținut acces la companii de telecomunicații din întreaga lume.

Ministerul de Externe al Chinei a respins anterior afirmațiile ca fiind „nefondate” și „lipsite de dovezi”. Rămâne neclar ce informații au obținut hackerii chinezi de pe telefoanele angajaților de pe Downing Street.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont

Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al Statelor Unite. „Dacă intervin, vom ataca bazele lor din regiune”. Americanii au început evacuările