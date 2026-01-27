Angajații care primesc zile în plus de odihnă în 2026. Cine beneficiază de ele și câte vor fi

Pe lângă durata normală a concediului de odihnă anual, legislația muncii prevede acordarea unor zile libere în plus pentru anumite categorii de salariați, în funcție de condițiile de muncă, vârstă sau situații medicale specifice.

Potrivit Ziarul Unirea, prevederile acestea sunt reglementate prin Codul Muncii și prin acte normative distincte și au ca obiectiv protejarea sănătății și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților.

Prevederile Codului Muncii despre concediul de odihnă

Legea nr. 53/2003, cunoscută drept Codul Muncii, prevede că anumite categorii de salariați beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, pe lângă cel anual standard. Legislația în vigoare indică faptul că acest concediu suplimentar este de cel puțin trei zile lucrătoare și este acordat angajaților aflați în situații speciale din punct de vedere profesional sau personal.

Printre categoriile de salariați care au dreptul la aceste zile în plus se numără persoanele care desfășoară activități în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, precum și tinerii cu vârsta de până la 18 ani. Numărul zilelor suplimentare nu este fixat clar în lege, ci se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil, în funcție de specificul activității și de negocierile dintre angajatori și reprezentanții salariaților.

Trei zile libere suplimentare pentru fertilizarea în vitro

Un alt tip de concediu suplimentar este reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 26/2019, publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile pe an pentru salariatele care urmează proceduri de fertilizare „in vitro”.

Ele sunt acordate strict în legătură cu etapele medicale ale procedurii și sunt repartizate astfel: o o zi liberă la data efectuării puncției ovariene și două zile libere începând cu data realizării embriotransferului.

Zi liberă plătită pentru femeile diagnosticate cu endometrioză

La finalul anului 2025, Senatul a adoptat un proiect legislativ care introduce un nou drept pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză. Conform acestuia, femeile care suferă de această afecțiune vor beneficia de o zi liberă plătită pe lună, acordată la cerere și în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie.

Recomandările autorului: