Noutate de la WhatsApp. Aplicația va introduce un abonament lunar pentru eliminarea reclamelor

Aplicația de mesagerie, WhatsApp, deținută de Meta, se pregătește de introducerea unui abonament lunar care le permite utilizatorilor să scape de reclamele din aplicație. În prezent, ea este gratuită și implică acceptarea reclamelor în secțiunile de Status și Channels, însă acest abonament va oferi și alte beneficii, potrivit indiciilor din codul aplicației.

WhatsApp introduce un abonament lunar pentru eliminarea reclamelor

După ce Meta a introdus reclame în WhatsApp, acum se pregătește lansarea unui abonament lunar pentru eliminarea lor. Nu este prima dată când aplicația solicită un abonament. Între 2013 și 2016, ea percepea un tarif simblic de 0,99 USD pe an. Facebook a renunțat atunci la această idee, pe motiv că unii utilizatori din piețele de curs de dezvoltare nu aveau carduri de credit și că nu exista interes pentru abonament, relatează BZI.

Acum, modelul de monetizare a fost schimbat, iar Meta vrea să testeze o versiune modernă a abonamentului, nu doar că va elimina reclamele, însă ar putea oferi și acces la funcții avansate dezvoltate cu ajutorul Meta AI.

Versiunea 2.26.3.9 a clientului WhatsApp poate scoate în cod referințe la posibilitatea de a elimina reclamele din Status și Channels. Au fost identificate și două mesaje pop-up: unul menționează că „prețul abonamentului tău fără reclame în Status&Channels a scăzut” după eliminarea recentă a contului din Accounts Center și altul care oferă utilizatorilor opțiunea de a „accepta un nou preț lunar sau de a utiliza Status&Channels gratuir cu reclame”.

Altfel spus, utilizatorii vor avea două variante: fie să accepte reclamele și să folosească WhatsApp gratuit, fie să plătească un abonament pentru a scăpa de ele.

