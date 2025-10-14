Prima pagină » Știri externe » Decizie majoră în Bulgaria. Se vrea interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sun 15 ani

Decizie majoră în Bulgaria. Se vrea interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sun 15 ani

14 oct. 2025, 20:56, Știri externe
Decizie majoră în Bulgaria. Se vrea interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sun 15 ani
Facebook anunță că tratează talibanii ca pe o organizație teroristă și interzice gruparea și conținutul pro-taliban pe toate platformele sale

Partidul GERB, care se află la guvernare în Bulgaria analizează posibilitatea de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Astta fiind o temă care a câștigat recent tot mai multă atenție în spațiul public.

Dezbaterea a fost inițiată de ministrul Educației, Krasimir Valchev, care a anunțat intenția de a deschide discuții pe acest subiect, invocând dovezi despre efectele negative pe care social media le poate avea asupra tinerilor utilizatori.

Bulgaria vrea interzicerea rețelelor sociale pentru copii sub 15 ani

Președintele Comisiei parlamentare de sănătate, prof. dr. Kostadin Angelov, și-a exprimat, de asemenea, susținerea fermă pentru propunerea de interdicție.

Într-o postare avută pe rețelele de socializare, Angelov a descris impactul platformelor precum TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și YouTube asupra copiilor, subliniind că aceste rețele nu doar consumă timp, ci pot modifica semnificativ creierul în dezvoltare.

Potrivit declarațiilor sale, utilizarea rețelelor sociale generează un ciclu de plăcere bazat pe dopamină, similar cu dependență de jocuri de noroc sau droguri și favorizează dependența neuronală, anxietatea, tulburările de atenție și problemele de somn.

Angelov a citat și un documentare în care foștii ingineri de la Goole, Facebook și Twitter au recunoscut că platformele sociale sunt concepute deliberat pentru a exploata aceste mecanisme psihologice, menținând utilizatorii permanent captivi.

Unul dintre creatorii butonului „Like” a mărturisit că acesta a fost gândit pentru a recompensa fiecare secundă de atenție, consolidând astfel comportamentul adictiv.

Datele de cercetare menționate de Angelov arată că tinerii care petrec mai mult de trei ore zilnic pe rețele sociale prezintă un risc cu peste 60% mai mare de depresie și anxietate.

El a făcut apel la adulți să stabilească limite clare, pentru ca cei mici să nu rămână vulnerabili în fața algoritmilor care le manipulează atenția înainte de a se putea dezvolta ca indivizi. Propunerea ar avea drept scop protejarea copilăriei, oferind tinerilor timp pentru joacă, comunicare, lectură și experiențe reale.

Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Evz.ro
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Diaconescu: „Primăria merge foarte bine de când nu mai are PRIMAR general”
21:26
Dan Diaconescu: „Primăria merge foarte bine de când nu mai are PRIMAR general”
RELIGIE Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”
21:21
Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”
SĂNĂTATE „DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
21:09
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
POLITICĂ Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
20:50
Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”
SERIALE Unul dintre cele mai populare SERIALE de pe Netflix reîncepe de la începutul anului 2026. Noul sezon va fi împărțit în două părți
20:33
Unul dintre cele mai populare SERIALE de pe Netflix reîncepe de la începutul anului 2026. Noul sezon va fi împărțit în două părți