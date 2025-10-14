Decizie majoră în Bulgaria. Se vrea interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sun 15 ani

Partidul GERB, care se află la guvernare în Bulgaria analizează posibilitatea de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Astta fiind o temă care a câștigat recent tot mai multă atenție în spațiul public.

Dezbaterea a fost inițiată de ministrul Educației, Krasimir Valchev, care a anunțat intenția de a deschide discuții pe acest subiect, invocând dovezi despre efectele negative pe care social media le poate avea asupra tinerilor utilizatori.

Bulgaria vrea interzicerea rețelelor sociale pentru copii sub 15 ani

Președintele Comisiei parlamentare de sănătate, prof. dr. Kostadin Angelov, și-a exprimat, de asemenea, susținerea fermă pentru propunerea de interdicție.

Într-o postare avută pe rețelele de socializare, Angelov a descris impactul platformelor precum TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și YouTube asupra copiilor, subliniind că aceste rețele nu doar consumă timp, ci pot modifica semnificativ creierul în dezvoltare.

Potrivit declarațiilor sale, utilizarea rețelelor sociale generează un ciclu de plăcere bazat pe dopamină, similar cu dependență de jocuri de noroc sau droguri și favorizează dependența neuronală, anxietatea, tulburările de atenție și problemele de somn.

Angelov a citat și un documentare în care foștii ingineri de la Goole, Facebook și Twitter au recunoscut că platformele sociale sunt concepute deliberat pentru a exploata aceste mecanisme psihologice, menținând utilizatorii permanent captivi.

Unul dintre creatorii butonului „Like” a mărturisit că acesta a fost gândit pentru a recompensa fiecare secundă de atenție, consolidând astfel comportamentul adictiv.

Datele de cercetare menționate de Angelov arată că tinerii care petrec mai mult de trei ore zilnic pe rețele sociale prezintă un risc cu peste 60% mai mare de depresie și anxietate.

El a făcut apel la adulți să stabilească limite clare, pentru ca cei mici să nu rămână vulnerabili în fața algoritmilor care le manipulează atenția înainte de a se putea dezvolta ca indivizi. Propunerea ar avea drept scop protejarea copilăriei, oferind tinerilor timp pentru joacă, comunicare, lectură și experiențe reale.