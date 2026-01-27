Prima pagină » Știri externe » „Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord

27 ian. 2026, 11:16
Poliția portugheză a efectuat o captură record de aproape nouă tone de cocaină, după ce a interceptat un „narco-submarin” în largul Insulelor Azore din mijlocul Oceanului Atlantic, relatează The Guardian. Autoritățile susțin că acesta ar putea fi cel mai mare transport de droguri descoperit vreodată la bordul unei ambarcațiuni semi-submersibile care avea ca destinație Europa.

Poliția portugheză a declarat că ofițerii săi au confiscat drogurile într-o operațiune recentă la care au luat parte marina și forțele aeriene ale țării. Operațiunea a fost coordonată de Administrația pentru Combaterea Traficului de droguri din SUA și Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie.

Sursă video: X/Polícia Judiciária

Nava interceptată s-a scufundat în cele din urmă, ducând cu ea 35 de baloturi de cocaină pe fundul Oceanului Atlantic. Cei patru bărbați aflați la bord – trei columbieni și un venezuelean – au fost arestați.

„Nava, care provenea din America Latină și avea un echipaj format din patru cetățeni străini, transporta 300 de baloturi de cocaină”, a declarat poliția portugheză într-un comunicat. „Interceptarea semi-submersibilului a avut loc pe mare, la aproximativ 230 de mile marine de Azore, în condiții extrem de dificile și periculoase din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.”

Sursă video: X/@MarinhaPT

Valoarea drogurilor ajungea la 600 de milioane de euro

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru Agence France-Presse că operațiunea a dus la „cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Potrivit presei portugheze, drogurile confiscate ar putea avea o valoare de până la 600 de milioane de euro (520 de milioane de lire sterline).

În martie anul trecut, poliția portugheză a interceptat un alt submarin de transport droguri în largul Insulelor Azore, care transporta aproape 6,5 tone de cocaină către Europa.

Deși vehiculele semi-submersibile au fost utilizate în mod regulat în Columbia și în alte părți ale Americii de Sud și Centrale încă din anii 1980, acestea nu au fost detectate în apele europene până în 2006, când un submarin abandonat a fost găsit într-un estuar din regiunea Galicia, din nord-vestul Spaniei. Acum patru luni, poliția spaniolă a confiscat 3,6 tone de cocaină care fuseseră aduse în Galicia cu un submarin pentru transportul de droguri.

Într-un interviu acordat luna trecută ziarului The Guardian, șeful brigăzii centrale de narcotice a poliției naționale spaniole a declarat că scăderea drastică a prețurilor cocainei a determinat bandele de traficanți să reutilizeze submarinele pentru transportul de droguri pe care le aruncau, în trecut, la sfârșitul transporturilor.

„Prețul mărfii este foarte, foarte mic, așa că organizațiile au decis, în mod logic, să-și schimbe strategia”, a declarat Alberto Morales. „În loc să le scufunde, acum descarcă marfa și instalează o platformă de realimentare pe mare, astfel încât semi-submersibilele să se poată întoarce în țările de origine și să efectueze cât mai multe călătorii posibil.”

Luni, poliția spaniolă a anunțat separat că a destructurat o operațiune masivă și extrem de sofisticată de contrabandă cu cocaină, care folosea bărci rapide puternice și baze offshore în Atlantic pentru a introduce peste 57 de tone de droguri în Europa în ultimul an.

