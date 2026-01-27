Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat

O altă crimă a avut loc în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita în vârstă de 35 de ani, după ce, în urmă cu 4 luni, ordinul de protecție emis pe numele lui i-a fost revocat. Incidentul tragic a avut loc ieri seară, 26 ianuarie 2026. Bărbatul se află, acum, în custodia Poliției.

O femeie în vârstă de 35 de ani a sfârșit tragic, seara trecută, după un conflict cu bărbatul despre care se spune că îi era concubin. Potrivit datelor transmise de IPJ Iași, în jurul orei 18:45, a fost efectuată o sesizare la poliție despre o agresare fizică în urma căreia a survenit decesul unei persoane. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că cele sesizate se confirmă.

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Hârlău au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat şi-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei, de 35 de ani”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

A fost omorâtă în bătaie de concubin

Concubinul femeii, principalul suspect în acest caz, în vârstă de 45 de ani, din comuna Scobinți, a fost găsit de polițiști și a fost dus la audieri. De asemenea, în august 2025 a fost emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul care a fost, însă, revocat în luna septembrie, transmite Antena 3 CNN.

A fost deschis un dosar penal pentru omor.

„La scurt timp, în urma activităţilor derulate, bărbatul bănuit de săvârşirea faptei, de 45 de ani, a fost depistat de poliţişti şi condus la audieri. Din verificările efectuate, a rezultat faptul că, la data 07.08.2025, instanţa de judecată a emis ordin de protecţie în favoarea femeii, iar, la data de 24.09.2025, instanţa a dispus revocarea ordinului de protecţie. De asemenea, la nivelul secţiei, s-a întocmit mapa de stare conflictuală, iar, de la data revocării ordinului de protecţie, nu au mai fost sesizări, între cei doi concubini”, au mai precizat reprezentanţii IPJ Iaşi.

