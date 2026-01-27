Prima pagină » Actualitate » Orașul din România plasat pe locul 336 în topul Numbeo al costului vieții. Câți bani îi trebuie unei singure persoane să trăiască aici

27 ian. 2026, 11:24, Actualitate
Cea mai mare bază de date colaborativă despre prețuri și cheltuieli urbane este realizată de cei de la Numbeo, care periodic fac actualizări la informațiile pe care le publică. Un oraș din România se plasează pe locul 336 în clasamentul costului vieții, scrie Ziarul de Iași.

În Iași, costul vieții este de două ori și jumătate mai mic decât la New York și de aproape trei ori mai redus decât la Zurich. Localitatea din Elveția este cel mai scump oraș din lume în 2026.

Cât este costul vieții în Iași

Platforma  Numbeo strânge și analizează informații despre costul vieții în peste 500 de orașe de pe glob, bazându-se pe contribuțiile utilizatorilor, la care adaugă date verificate din surse oficiale (site-uri ale instituțiilor publice, supermarketuri sau companii de transport). Apoi, baza de date trece printr-o serie de filtre pentru a elimina valorile eronate, iar în final rezultă informații cât mai bine actualizate și realiste despre cheltuielile urbane.

Trebuie spus că fiecare scor obținut de un oraș este raportat la New York, considerat reperul global, cu o valoare de 100. De exemplu, un indice de 50 înseamnă că acel oraș este, în medie, de două ori mai ieftin decât New Yorkul, pe când unul cu indice 120 este cu 20% mai scump.

Când se analizează costul vieții nu se iau în considerare decât prețurile bunurilor și serviciilor de zi cu zi.

Analiza celor de la Numbeo relevă faptul că Iași este un oraș accesibil, cu un indice al costului vieții de 40,5 și un indice al chiriei de 11,7. Pornind de aici, localitatea din Moldova a fost plasată pe locul 336 (din aproape 500 de orașe analizate).

Datele mai arată că, pentru o familie de patru persoane, cheltuielile lunare estimate ajung la aproximativ 10.685 lei, fără chirie. Unei singure persoane îi trebuie puțin peste 3.000 de lei pentru a „supraviețui” în Iași.

Descoperă aici mai multe despre celelalte orașe din România din clasamentul Numbeo.

