Prima pagină » Actualitate » Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu

Nicolae Oprea
Gândul a aflat din ce cauză au avut loc degajări de fum miercuri la Piața Unirii 2, de pe M2, în momentul în care un tren CAF a intrat în stație. Incidentul a creat panică printre călători, iar unii dintre ei au crezut că este incendiu.

Surse Metrorex au explicat în exclusivitate pentru Gândul din ce cauză au avut loc degajări de fum la Piața Unirii 2, miercuri, la orele prânzului.

„Cu puțin timp înainte de intrarea în stație, trenul s-a blocat pe frână. Una dintre roți nu s-a mai învârtit și s-a frecat cu șina. Fiarele s-au încins foarte tare, ceea ce a creat acele degajări de fum și miros puternic de ars. Este vorba de un tren CAF și urmează ca cei de la Alstom, care se ocupă de mentenanța trenurilor, să stabilească din ce cauză roata trenului s-a blocat”, au explicat surse Metrorex pentru Gândul.

Polițiștii au coborât pe peron pentru a calma oamenii

Au fost momente de panică, miercuri, în stația de metrou Piața Unirii, după ce mai mulți călători au observat fum dens venind din tunel, chiar în momentul în care trenul a ajuns în stație. Speriați, oamenii au coborât rapid din vagoane, fără să știe ce se întâmplă.

Fumul nu ieșea din garnitură, ci din zona tunelului și a căii de rulare. În câteva minute, peronul s-a aglomerat, iar atmosfera a devenit tensionată, având în vedere că nu existau explicații clare despre sursa fumului.

La fața locului și-au făcut apariția polițiști și angajați Metrorex, care au încercat să liniștească pasagerii. Mai multe persoane au început să filmeze scenele și să posteze imagini pe rețelele sociale. Nu au fost raportate victime sau persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

