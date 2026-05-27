Prima pagină » Știri externe » The Economist: Zelenski le-a ordonat oamenilor săi să se pregătească pentru încă 2-3 ani de război

Volodimir Zelenski le-ar fi ordonat oficialilor ucraineni să se pregătească pentru încă doi-trei ani de război, relatează The Economist, care citează surse guvernamentale.

„Surse guvernamentale spun că dl Zelenski a ordonat pregătiri pentru încă doi-trei ani de război. Nu există niciun motiv convingător pentru care Ucraina nu poate continua să lupte atât de mult timp. Va supraviețui, deși pătată de militarism și corupția din timpul războiului. Pentru unii ucraineni, acest lucru nu este suficient”.

În prezent, în Ucraina, majoritatea populației este optimistă cu privire la soarta războiului și că țara lor va ieși din conflict probabil ca o democrație deteriorată, dar funcțională. O țară mai săracă, traumatizată, dar încrezătoare în identitatea sa.

În prezent, linia frontului se stabilizează, Europa livrează bani, în timp ce Ucraina își conturează un rol de putere prin tehnologia dronelor de care toată lumea are nevoie. Potrivit The Economist, Zelenski se bazează pe ideea unui război mai lung, pe măsură ce în Ucraina crește încrederea că Rusia, cu rafinăriile sale în flăcări și economia stagnantă, devine tot mai instabilă.

Potrivit criteriilor convenționale, Ucraina ar fi trebuit să piardă deja războiul, care durează de mai bine de doi ani. Ucrainenii se luptă cu un adversar cu o populație de 4,5 ori mai mare, o suprafață de 28 de ori mai mare și o economie de 12 ori mai mare decât a sa. Această rezistență este dată în special de ingeniozitatea militară, socială, economică și politică.

Pe de altă parte, pe 25 mai, Zelenski i-a reunit pe toți membrii partidului Slujitorul Poporului la o întâlnire. Potrivit unor surse, această ședință a fost prima după mulți ani în care discuțiile dintre președinte și parlamentari au semănat cu o conversație autentică, relatează Ukrainska Pravda.

„Președintele a spus că există sentimentul că în aproximativ șase luni Rusia ar putea fi adusă într-o stare în care ar fi dispusă să negocieze. Dar până atunci, toată lumea trebuie să se unească, să lase deoparte nemulțumirile și să colaboreze timp de cel puțin șase luni pentru a îndeplini toate cerințele creditorilor și pentru a putea solicita progrese reale din partea UE în ceea ce privește aderarea Ucrainei”, a spus un participant la ședință care a descris mesajul lui Zelenski.

Călcâiul lui Ahile. Cum s-a transformat sistemul de recrutare din Ucraina într-o „vânătoare de oameni”, de front scapă doar privilegiații. „Erau Rolls-Royce-uri și Bentley-uri peste tot”

POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7

Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură” iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice”

