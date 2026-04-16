Premierul ales al Ungariei, Péter Magyar, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a invitat în vizită la Budapesta. Ungaria s-a retras anul trecut din Tribunalul Penal Internațional, care a emis mandat internațional de arestare pe numele premierului israelian.

Potrivit Ministerului de Externe israelian, informează joi MTI, citată de G4media, cei doi lideri au avut o „convorbire călduroasă”. În timpul acesteia, Péter Magyar şi-a exprimat dorinţa de a menţine legăturile strânse dintre Ungaria şi Israel.

Magyar l-a invitat pe omologul său la aniversarea a 70 de ani de la revolta antisovietică din Ungaria

Magyar l-a invitat pe Netanyahu să participe, pe 23 octombrie, la evenimentele care marchează 70 de ani de la revolta antisovietică din Ungaria. Netanyahu a acceptat invitaţia lui Magyar. Premierul israelian a propus o reuniune guvernamentală comună la Ierusalim.

Premierul israelian s-a declarat convins că legăturile bilaterale de prietenie stabilite în timpul mandatului premierului Viktor Orban vor continua sub conducerea lui Magyar. Cei doi lideri au agreat ca miniştrii de externe ai Ungariei şi Israelului să se întâlnească curând pentru a discuta despre continuarea consolidării legăturilor bilaterale.

Orban considera că CPI este politizată

Parlamentul Ungariei a aprobat, în mai 2025, un proiect de lege care permite începerea procesului de retragere a țării de la Curtea Penală Internațională (CPI). Votul vine după ce fostul premier maghiar a declarat că instituția judiciară internațională a devenit una „politică”.

Guvernul Orban a anunțat măsura pe 3 aprilie 2025, la scurt timp după ce liderul israelian Benjamin Netanyahu a ajuns în Ungaria pentru o vizită de stat. Acesta sfidează un mandat de arestare al CPI.

Curtea Penală Internațională a fost înființată acum mai bine de două decenii, având drept scop să-i urmărească penal pe cei acuzați de crime de război, crime împotriva umanității și genocid. Ungaria este membru fondator al CPI și a ratificat documentul său fondator în 2001. Totuși, legea nu a fost promulgată.

Fostul premier Viktor Orban a declarat că „CPI nu mai este o instanță imparțială, o instanță de drept, ci mai degrabă o instanță politică”. Ungaria a respins ideea de a-l aresta pe prim-ministrul israelian, numind mandatul „nerușinat”.

